La creadora de contenido, Karen Sevillano, volvió a dar de qué hablar en redes sociales tras compartir un contundente dirigido hacia todas aquellas personas que con frecuencia le preguntan cuándo tendrá su primer hijo.

¿Qué dijo Karen Sevillano sobre cuándo tendrá hijos?

A través de sus historias en Instagram, la influenciadora caleña expresó su opinión frente a las constantes preguntas que recibe en las que muchos le insinúan que ya debería tomar la decisión de ser mamá.

Sevillano, conocida por su estilo directo y sin filtros, aseguró que esta es una de las preguntas que más le hacen a diario. “Frecuentemente, unas 50 personas en el día me dicen ‘y pa’ cuándo los hijos’”, comentó. “Y a mí me dan ganas de responder: ¿usted me los va a mantener?”, respondió.

Karen Sevillano habló sin filtros sobre cuándo planea ser mamá. Foto | Canal RCN.

Así mismo, la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia cuestionó el hecho de que muchas personas insistan en que otras deban tener hijos solo por cumplir con una edad o una expectativa social, sin considerar si realmente cuentan con las condiciones necesarias para asumir la crianza.

“Hay gente que no mantiene ni sus propios hijos y andan mandando a los demás a estar teniendo uno”, afirmó.

De acuerdo con el punto de vista de la vallecaucana, la maternidad debe ser una decisión consciente y responsable, no solo desde lo económico, sino también desde lo emocional y mental, pues además de ser una responsabilidad para la mamá, también lo es para la sociedad.

Karen Sevillano y su contundente respuesta sobre la maternidad, ¿qué dijo?

Además, dejó claro que, si algún día decide convertirse en madre, lo hará cuando se sienta completamente preparada y en un momento en el que pueda dedicarle el tiempo y la atención que un hijo merece.

“Yo quiero ser una mamita entregada, que no tenga que dejar al niño con otros para irme por ahí. Quiero tener la oportunidad de ver crecer a mi hijo”, concluyó.

Por su parte, la mujer que se estrenó como presentadora en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, continúa brillando en sus diferentes proyectos personales, en los que fiel a su esencia, sigue cumpliendo sus sueños.