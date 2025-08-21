Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García de La casa de los famosos sufrió accidente en el gimnasio, ¿qué le pasó?

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, preocupó a sus seguidores al revelar que sufrió un accidente mientras entrenaba.

Juan David Velásquez
Karina García sufrió accidente
Karina García contó detalles de lo que le pasó en el gimnasio. (Fotos Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, tiene preocupados a sus seguidores luego de publicar un mensaje en sus redes sociales en donde revelaba que sufrió un accidente en el gimnasio.

¿Qué le pasó a Karina García, exparticipante de La casa de los famosos, en el gimnasio?

La modelo antioqueña se ha dejado ver enfocada en el ejercicio y el entrenamiento tras La casa de los famosos Colombia en las últimas semanas.

Esto ha sido a raíz de su enfrentamiento en octubre contra la influenciadora Karely Ruiz, por esto, la modelo paisa se ha mostrado a diario en el gimnasio.

Sin embargo, en la jornada del 21 de agosto Karina García preocupó a sus seguidores al revelarles que sufrió un accidente en medio de un entrenamiento.

Karina García
Karina García reveló que sufrió accidente en el gimnasio. | (Foto Canal RCN)



¿Cómo está Karina García tras sufrir accidente en el gimnasio?

Karina García les dio la mala noticia a sus seguidores a través de la red social X en donde colocó un trino en el que contó lo que le pasó.

La modelo paisa aseguró que había tenido un imprevisto en medio de su entrenamiento, el cual le había provocado un gran dolor.

Sin embargo, al parecer según contó Karina, tras ser atendida y ver que no era de gravedad siguió entrenando.

Hoy tuve un accidente en el gym, me dolió, respiré, pero seguí entrenando.



¿Karina García tendrá que cancelar su enfrentamiento de boxeo?

Karina García tiene preocupados a sus seguidores tras publicar este mensaje en sus redes sociales y desde ese momento no se ha pronunciado.

Sus seguidores han estado indagándole en los comentarios sobre cómo se encuentra y si se ve en riesgo su participación en el enfrentamiento contra Karely Ruiz.

No obstante, basado en lo que dijo la modelo antioqueña, al parecer, su accidente no pasó a mayores y por el momento sigue en pie el enfrentamiento contra la influenciadora en el torneo de WestCol.

