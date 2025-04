El streamer Luis Fernando Villa Álvarez mejor conocido como WestCol ha sido tendencia en las últimas horas tras anunciar que terminó con Valka y mostrar su nuevo look.

¿Cómo confirmó WestCol que había terminado con la cantante Valka?

El streamer paisa sostenía una relación amorosa con la cantante Valeria García, conocida en el mundo artístico como Valka, tras varios meses de relación y polémicas.

WestCol había regresado con Valka luego de terminar su relación sentimental con la influenciadora Aida Victoria Merlano, un hecho que generó opiniones divididas en redes.

Aunque todo parecía que iba bien entre ellos, la cantante Valka confirmó en una reciente entrevista que había terminado con WestCol de manera definitiva.

Estas declaraciones hicieron que el antioqueño se pronunciara en sus redes sociales y confirmara que ya no estaba con la cantante desde hace varios meses.

"La verdad no quería anunciar que estoy soltero por qué no quería darle explicaciones a nadie, pero ya lo dijeron en entrevista y todo así que ya saben".

El streamer aseguró que no quería decir nada para no dar explicaciones de lo que pasó con ella, sin embargo, dejó claro que no se pronunciará o responderá preguntas al respecto.

WestCol mostró que se rapó la cabeza tras terminar con Valka: así se ve

Tras esta sorpresiva noticia para su comunidad de seguidores, WestCol volvió a sorprenderlos al compartir una fotografía en la que mostró su nuevo look.

El antioqueño decidió raparse por completo su cabello para hacerse un renovado estilo que está de moda por estos tiempos.

En la foto tipo selfi, se ve a WestCol dentro de su vehículo con un gesto serio frente a la cámara mientras se ve con detalle su nuevo corte de cabello completamente rapado.

Frente a este corte de cabello y con una especie de sarcasmo, WestCol aseguró que se lo había hecho para cerrar 'ciclos' tras su ruptura con la cantante Valka.

¿Cómo reaccionaron las redes al nuevo look de WestCol completamente rapado?

Como era de esperarse este nuevo look del streamer EstCol no ha pasado por desapercibido entre sus seguidores y 'haters', quienes han aprovechado la caja de comentarios para reaccionar.

Por un lado, muchos se han tomado con sorpresa el hecho que haya cortado su cabello tan radicalmente tras terminar con Valka y por otra parte, algunos creen que se podría tratar de una broma en la que utilizó inteligencia artificial.

Sin embargo, la mayoría de comentarios son con todo de humor, ya que muchos empezaron a asociar su nuevo look con el del cantante paisa Maluma, por lo que le expresaron comentario como: "El Maluma de china" o "Quedó mejor que Maluma".