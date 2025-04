Daniela Duque, mejor conocida como Dani Duke, se ha mostrado atenta a todo lo que pasa en La casa de los famosos Colombia, esto por la participación de su novio La Liendra.

Emiro Navarro estuvo de cumpleaños el pasado 8 de abril y en La casa de los famosos Colombia sus compañeros trataron de hacerlo sentir feliz y homenajeado.

Para eso le organizaron una celebración dentro de la casa estudio en donde le decoraron con globos, le pidieron ayuda al Jefe para una piñata con forma de bolso gigante y para darle una torta de cumpleaños.

Asimismo, algunos de los participantes quisieron darle un detalle al influenciador, entre ellos La Liendra, quien le dio una camiseta tipo polo. Una prenda al parecer con valor sentimental para su novia Dani Duke.

Dani Duke compartió a través de sus historias de Instagram su tristeza por el regalo que La Liendra le hizo a Emiro porque era camiseta que ella le había dado al influenciador.

Lo que sospechaba pasó, Mauricio regaló la ropa, le regaló la camisa que más me gustaba a Emiro, él es así.

Daniela expresó su molestia porque al parecer esa camiseta tenía un valor sentimental para ella grande y más porque representaba sus gustos en común.

Ese es Mauricio, él todo lo regala. Esa es mi camisa favorita y no digo que no lo haga, pero yo quería que se la pusiera primero, porque tenía los colores favoritos de los dos.

Daniela Duque aseguró que no la sorprendía que La Liendra hubiese regalado su camiseta favorita ya que eso era parte de su personalidad.

No sé la puso, la regaló, nos sorprende, no, pero por qué no le regaló otra. Bueno, así es mi polluelo, así lo amaremos.