Daniella Álvarez da nuevo reporte tras correr maratón: "Me duele demasiado"

La exreina de belleza y presentadora Daniella Álvarez corrió el pasado domingo 27 de julio la Media Maratón de Bogotá 2025. Sí, la modelo fue vista y grabada por sus seguidores, quienes no dudaron en recalcar la resiliencia que tiene.

No está de más recordar que Daniella no tiene una parte de una de sus piernas, pero eso no fue un impedimento para recorrer 10 kilómetros de la media maratón en la capital. Sin embargo, después de esto alertó porque llegaron las secuelas.

¿Cómo se encuentra la pierna de Daniella Álvarez días después de la maratón?

Mediante redes sociales, la presentadora de televisión mostró en video que debido al esfuerzo tuvo consecuencias, pues al usar su prótesis y caminar con ella por un considerable tiempo, le salió una ampolla que hasta que no se recupere no podrá caminar, así lo reveló.

Ya pasaron días desde que se presentó la popular carrera en Bogotá y Daniella Álvarez dio un nuevo reporte del estado de salud de su pierna. Nuevamente, a través de las plataformas digitales, la exreina de belleza dio a conocer el estado actual de su extremidad inferior; todavía es posible notar la llaga.

Daniella Álvarez mostró el estado de su pierna | Foto Luis Robayo / AFP.

"Bueno, mis amores, así amaneció mi llaga hoy, mi ampolla, y aquí me voy a hacer que me dijo mi dermatóloga para que regenere la piel", comunicó Daniella Álvarez.

Entonces, la modelo expuso las cremas que se está aplicando en la zona afectada de su pierna amputada, esperando mejorar la más pronto posible.

"Este es el menjurje para pedirle a Dios que esto se cure pero rápido, porque no me puedo poner la prótesis; donde me la ponga, me duele demasiado y se me levanta. Entonces, por eso es que no puedo caminar", agregó.

¿Cómo fue vista Daniella Álvarez en la Media Maratón de Bogotá?

Daniella Álvarez fue vista entrando al Parque Simón Bolívar para correr la Media Maratón de Bogotá, junto a ella estaba un atleta amputado que la acompañó. La dupla fue aplaudida y admirada, mientras que, hubo detrás de cámaras que documentó el recorrido de la exreina barranquillera, de modo que lo más probable es que estos clips sean subidos a redes sociales en próximos días.