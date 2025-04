La casa de los famosos Colombia ha estado en permanente contacto con La casa de los famosos All-Stars desde el intercambio temporal entre Melissa Gate y Manelyk González.

¿Qué pasó entre Yina Calderón de La casa de los famosos Colombia y Luca Onestini de La casa de los famosos All-Stars?

Estas conexiones entre las dos casas de los famosos ha hecho que los participantes de ambos realities interactuen entre ellos y compartan algunos sentimientos.

Precisamente, en medio de una de estas conexiones la participante Rosa quiso preguntarle de manera directa a Yina Calderón porque la había mencionado en estos días en una discusión con Manelyk González.

Yina acabé de escuchar por ahí mi nombre, quería saber por qué me mencionaste.

Yina Calderón con su característica forma de ser no dudó en responderle de manera directa que la había mencionado porque supuestamente sabía que Manelyk no la trataba a ella de la mejor manera y que ella no se iba a dejar tratar así.

Te mencioné porque aquí la señorita presente está acostumbra a tratar a todo el mundo como se le da la gana. Y le dije que no soy Rosa ni ninguna de tus víctimas.

Estas palabras de Yina Calderón dejaron anonadados a varios participantes de La casa de los famosos All-Stars, asimismo, Manelyk González no dudó en expresarle que era una "grosera".

¿Qué le dijo Luca Onestini a Yina Calderón que provocó la discusión entre ellos en conexión entre La casa de los famosos Colombia y All-Stars?

En medio de esta tensa conversación, el Jefe de La casa de los famosos All-Stars le preguntó a Luca Onestini si tenía algún mensaje para Colombia.

El modelo de origen italiano aprovechó para expresar que estaba feliz de cómo han tratado a Melissa Gate sus compañeros y aprovechó para demostrarle su apoyo a Manelyk González ante sus diferencias con Yina Calderón.

Mane, que tú sepas que toda la casa está de tu lado, que no aceptamos como te trataron, estamos contigo y con la gente que te trata bien.

En medio de su mensaje, Luca se refirió a Yina Calderón como "señora", algo que molestó y sacó de sus casillas a la influenciadora, quien le contestó de manera fuerte.

La señora si te trata mal hay que aguantarla por unos días más y nosotros te esperamos aquí.

¿Cómo le respondió Yina Calderón a Luca Onestini tras llamarla 'señora'?

Yina Calderón de manera explosiva le contestó a Luca Onestini que ella no era ninguna 'señora' sino por el contrario una señorita y le expresó que él parecía más una 'señora' que ella.

“Él dice señora, soy señorita, la señora pareces tú con ese pelo largo ¡Hocic%n!”

Esta fuerte reacción de Yina Calderón dejó a todos sorprendidos en Colombia y Estados Unidos, tanto así que, Luca aprovechó para corregir y llamarla señorita y además, le expresó de manera irónica que estaba orgulloso de parecer así.

Perdona señorita, orgulloso de parecer así.



Ante esta situación, Melissa Gate cerró la conexión entre ambas casas enviándole un mensaje de apoyo a Manelyk González, pidiéndole que tenga paciencia.

Enfócate en ti y no le des protagonismo a personas que no se lo merecen. No te enfoques en lo malo.

