Westcol rompe el silencio sobre las fotos que salieron junto a Luisa Castro

Westcol se refirió a las imágenes que han circulado con Luisa Castro y dejó claro que no tiene nada que ocultar.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Westcol aseguró que no tiene nada que ocultar sobre su relación con Luisa Castro, pese a la exposición mediática. Foto/AFP: Tommaso Boddi

Westcol volvió a quedar en el centro de la conversación digital, esta vez por su reacción directa y despreocupada frente a las imágenes que lo relacionan sentimentalmente con la influenciadora Luisa Castro.

“Yo salgo por ahí tranquilo y no me importa, yo estoy relajado”, fue una de las frases con las que Westcol resumió su sentir, dejando ver que no se siente en deuda con explicaciones públicas ni incómodo por la atención mediática.

¿Qué dijo Westcol sobre los rumores que lo rodean?

Ante la insistencia de sus seguidores, el creador de contenido fue claro en que no siente la necesidad de justificar su vida personal, pues no tiene nada que esconder, pero tampoco considera que deba rendir cuentas sobre con quién comparte su tiempo.

"Yo no me limito a mostrar a nadie, yo salgo por ahí tranquilo..." Expresó.

 

Westcol también resaltó que, más allá de los rumores, sigue viéndose a sí mismo como un ser humano común que valora las relaciones genuinas y su mensaje apuntó a normalizar el hecho de que las figuras públicas también construyen vínculos, se equivocan y disfrutan sin que todo deba convertirse en un escándalo.

¿Cuándo comenzaron las especulaciones sobre Luisa Castro y Westcol?

Los rumores no son recientes, desde noviembre, los seguidores empezaron a notar una cercanía particular entre Westcol y Luisa Castro, especialmente después de que el streamer la invitara a viajar con él a Las Vegas.

WestCol y Luisa Castro encienden rumores de relación
Westcol afirmó que su proceso con Luisa Castro va paso a paso y que no siente la necesidad de dar explicaciones públicas. (Foto Freepik)

Y aunque en ese momento ambos compartieron fotografías en las que se les veía como parte de un grupo de amigos, la coincidencia constante empezó a despertar sospechas.

Aunque ninguno confirmó nada en ese entonces, el lenguaje corporal y la naturalidad con la que se mostraban juntos alimentaron las versiones sobre un posible romance que iba más allá de la amistad.

¿Qué revelaron los videos que se hicieron virales de Westcol y Luisa Castro recientemente?

El punto de quiebre llegó cuando comenzaron a circular videos grabados en Guatapé, Antioquia cuando Westcol y Luisa Castro fueron captados besándose.

WestCol y Luisa Castro fueron captados dándose un beso
WestCol y Luisa Castro fueron captados besándose en público. (Fotos AFP: Tommaso Boddi y Freepik)

Para muchos usuarios, estas grabaciones confirmaron lo que desde hace meses se venía comentando en redes.

A esto se sumó otro detalle que desató aún más reacciones: un video donde Luisa aparece luciendo un lujoso reloj rosado que, según versiones en redes, habría sido un regalo del streamer.

Hasta ahora, ni Westcol ni Luisa Castro han hablado de etiquetas o definiciones concretas, sin embargo, la respuesta del streamer deja ver que está en una etapa en la que prioriza la tranquilidad personal sobre la validación externa.

