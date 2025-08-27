Westcol relató el difícil episodio de abuso que marcó su infancia

El streamer colombiano Westcol conmovió a sus seguidores al revelar, por primera vez, un episodio de abuso que marcó su infancia, un recuerdo que había guardado en silencio y que impactó profundamente a quienes lo escucharon.

¿Por qué Westcol decidió hablar ahora del abuso que sufrió en su niñez?

En un reciente en vivo a través de la plataforma Kick, Westcol sorprendió al revelar, en conversación con el cantante Arkangel, un episodio de su infancia que lo marcó profundamente.

El streamer colombiano abrió su corazón frente a miles de seguidores al contar que, cuando era niño, la mujer que lo cuidaba mientras sus padres trabajaban tuvo comportamientos indebidos con él.

“Tengo muchas historias con esa mujer (…) esa señora tiene que estar en la cárcel, si hizo eso con un niño, qué no ha hecho en la actualidad”, expresó con firmeza.

Westcol describió a la mujer como morena, delgada, con una gran cicatriz en el rostro y unos 30 años en aquel entonces. Además, recordó que, aunque a sus 8 años tuvo la fortaleza de contarle a su madre lo que sucedía, esta no le dio la importancia necesaria.

Con esto, Westcol dejó en evidencia el duro recuerdo que había guardado en silencio durante años y que, al compartirlo ahora, muestra la huella que dejó en su vida desde la infancia.

Internautas criticaron a Arkangel por la forma en que reaccionó a la confesión de Westcol

La confesión de Westcol generó gran conmoción entre sus seguidores, quienes cuestionaron la actitud de Arkangel, pues consideraron que se burló de algunos detalles revelados por el streamer.

Así mismo, la situación abrió un debate en redes sobre la falta de empatía frente a experiencias dolorosas y la importancia de brindar apoyo en lugar de burlas cuando alguien comparte un episodio tan sensible de su vida.

“Porque nadie habla de que es algo que lo traumó y como siempre que lo cuenta se lo toman a burla, debe de ser incómodo. Evidentemente es algo que lo marcó y le hizo daño”, comentó un usuario, recibiendo el respaldo de varios internautas.