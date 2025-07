Tras varias semanas de silencio, Violeta Bergonzi habló sobre la polémica renuncia de Yesenia en MasterChef Celebrity y explicó por qué se alteró ante esta situación que sorprendió a participantes y televidentes.

Durante el primer reto de eliminación de la temporada 2025 de MasterChef Celebrity Colombia se vivió uno de los momentos más inesperados hasta el momento: la renuncia de Yesenia, quien pese a participar en el reto de eliminación decidió adelantarse a la decisión del estricto jurado.

La reconocida actriz mencionó en aquella ocasión que se sentía abrumada con a la metodología competitiva que se manejaba en el reality culinario y que no soportaba enfrentarse a otros participantes.

“Decido retirarme de la competencia. Mi alma no resiste cosas que pasan aquí que es todo el ejercicio de competir, me cuesta mucho”

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que mencionó a Violeta Bergonzi para argumentar a profundidad su decisión, pues en ese reto la presentadora rompió en llanto y este habría sido uno de sus motivos para tomar la decisión.

En ese mismo episodio, Violeta intentó persuadir a Yesenia para que no abandonara la competencia culinaria al mencionarle que sentía que estaba cometiendo un error. Además, aseguró que sus lágrimas eran por querer continuar en la competencia y no de tristeza.

Su reacción generó todo un debate en redes sociales, ya que a algunos internautas les pareció algo exagerado. Sin embargo, días después del inesperado momento Violeta Bergonzi rompió el silencio y aseguró que a esa historia le faltaba un pedacito que iba a contar en ese preciso momento.

De esta manera en entrevista con Los 40 Principales, Violeta manifestó que la razón por la que ella reaccionó de la manera en la que lo hizo a la renuncia de Yesenia se debía a que de cierto modo la actriz la habría responsabilizado de su decisión de abandonar la competencia.

Además, aseguró que el día anterior a su renuncia Yesenia tenía una actitud completamente diferente que sin duda alguna al ver su decisión la desconcertó por completo.

“Mi reacción fue: no me metas en tu colada. Yo quedé como una loca, a mí me aterraba era que… espérate, ¿estás diciendo que renuncias porque yo lloro y sufro en la competencia? Así ella se vaya voy a sufrir igual: no me quiero ir, quiero llegar a la final de MasterChef”