Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Violeta Bergonzi mandó a terapia a Melissa Gate y así respondió ella

Violeta Bergonzi no se calló su opinión y mandó a terapia a Melissa Gate, quien le reveló la opinión que tiene sobre los hombres.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Violeta Bergonzi mandó a terapia a Melissa Gate
Violeta Bergonzi no se calló su opinión y mandó a terapia a Melissa Gate. (Foto: Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, Melissa Gate y la actual participante de MasterChef Celebrity, Violeta Bergonzi, vivieron un divertido momento juntas a través de una transmisión en vivo en kick.

Artículos relacionados

¿Por qué Violeta Bergonzi y Melissa Gate estaban juntas?

En la noche del martes 14 de febrero, Violeta Bergonzi estuvo junto a Melissa Gate para cocinar en vivo y conversar sobre varios temas a la vez, pues esa es la especialidad de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, pero así mismo, la presentadora no se quedó atrás.

Violeta Bergonzi mandó a terapia a Melissa Gate
Violeta Bergonzi le sugirió a Melissa Gate que fuera a terapia. (Foto: Canal RCN)

¿Qué tanto hablaron Violeta Bergonzi y Melissa Gate?

La transmisión en vivo entre Melissa Gate y Violeta Bergonzi entretuvo a cientos de seguidores quienes se conectaron con las dos mujeres que sacaron varias carcajadas, pues cada una con sus ocurrencias hicieron que en la emisión se disfrutara desde el primer hasta el último minuto.

Artículos relacionados

Entre tantos temas que conversaron, Melissa Gate reveló detalles muy personales y privados, pues confesó que se ha dado el gusto de estar con los hombres que ha querido, pero no ha sido suficiente para ella, ya que no cree en el género masculino.

Mientras ella daba sus justificaciones, Violeta le replicaba con su punto de vista y decía que no creía que “todos los hombres fueran iguales”, pero Gate insistía en que sí e incluso, le respondió a la presentadora que: “¿qué tal su marido le fuera infiel?”

Aunque este es solo un caso hipotético, Bergonzi respondió y de manera explicativa, dijo lo que pasaría si eso llegara a pasar.

Así fue como Violeta Bergonzi mandó a terapia a Melissa Gate
Violeta Bergonzi mandó a terapia a Melissa Gate. (Foto: Buen día, Colombia)

¿Por qué Violeta Bergonzi mandó a terapia a Melissa Gate?

En ese mismo hilo de la conversación, Melissa Gate reiteraba que los hombres no pensaban y por eso no podía confiar en uno, además, que después de tener un encuentro con uno se pregunta a sí misma: “¿y después qué?"

Artículos relacionados

Violeta le respondió diciendo:

“Formar un hogar. Vos no podés pensar como un hombre todo el tiempo. Formar un hogar, crear un vínculo”.

En ese punto de la conversación, Melissa seguía insistiendo que “todos los hombres son iguales e incluso hay peores” y la réplica de Violeta fue:

“No, tenés que ir a donde un psicólogo y sanar. Estás hablando desde la herida”.

Claramente la conversación no se tornó incómoda porque era una charla amena y precisamente, Melissa Gate respondió con gracia: “yo ya sané”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura revela difícil situación de su abuela La Segura

La Segura conmovió a sus fans al hablar de la difícil situación de su abuela: “Me duele demasiado”

La Segura abrió su corazón al contar el difícil situación que vive su abuela en Cali y pidió apoyo para ella.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025. Melissa Gate

¿Melissa Gate estaría embarazada? La influencer despierta sospechas con reciente publicación

Melissa Gate compartió particular video en el que dejó claro su deseo de convertirse en mamá por segunda vez.

Margarita Rosa de Francisco habló de su gran amor y recordó su papel en 'Café con aroma de mujer' Talento nacional

Él es la pareja de Margarita Rosa De Francisco desde hace 15 años: esto se sabe de su relación

Margarita Rosa de Francisco rompió el silencio sobre la identidad de su gran amor y recordó su papel en ‘Café con aroma de mujer’.

Lo más superlike

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino reaccionó a su ingreso al Top 10 de MasterChef Celebrity: "Llego aquí con amor"

Carolina Sabino ya está en el Top 10 de MasterChef Celebrity 2025, así que agradeció con fotos y mensaje.

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance Talento internacional

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance

Hueco en el piso Viral

Video viral: joven caminaba tranquilo y la tierra 'se lo tragó' vivo en Brasil

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó

Cazzu habla sobre Nodal como padre. Cazzu

Cazzu lanza dura confesión sobre Nodal como papá al llegar a México: "Se comunicó con el abogado"