Violeta Bergonzi mandó a terapia a Melissa Gate y así respondió ella

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, Melissa Gate y la actual participante de MasterChef Celebrity, Violeta Bergonzi, vivieron un divertido momento juntas a través de una transmisión en vivo en kick.

¿Por qué Violeta Bergonzi y Melissa Gate estaban juntas?

En la noche del martes 14 de febrero, Violeta Bergonzi estuvo junto a Melissa Gate para cocinar en vivo y conversar sobre varios temas a la vez, pues esa es la especialidad de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, pero así mismo, la presentadora no se quedó atrás.

Violeta Bergonzi le sugirió a Melissa Gate que fuera a terapia. (Foto: Canal RCN)

¿Qué tanto hablaron Violeta Bergonzi y Melissa Gate?

La transmisión en vivo entre Melissa Gate y Violeta Bergonzi entretuvo a cientos de seguidores quienes se conectaron con las dos mujeres que sacaron varias carcajadas, pues cada una con sus ocurrencias hicieron que en la emisión se disfrutara desde el primer hasta el último minuto.

Entre tantos temas que conversaron, Melissa Gate reveló detalles muy personales y privados, pues confesó que se ha dado el gusto de estar con los hombres que ha querido, pero no ha sido suficiente para ella, ya que no cree en el género masculino.

Mientras ella daba sus justificaciones, Violeta le replicaba con su punto de vista y decía que no creía que “todos los hombres fueran iguales”, pero Gate insistía en que sí e incluso, le respondió a la presentadora que: “¿qué tal su marido le fuera infiel?”

Aunque este es solo un caso hipotético, Bergonzi respondió y de manera explicativa, dijo lo que pasaría si eso llegara a pasar.

Violeta Bergonzi mandó a terapia a Melissa Gate. (Foto: Buen día, Colombia)

¿Por qué Violeta Bergonzi mandó a terapia a Melissa Gate?

En ese mismo hilo de la conversación, Melissa Gate reiteraba que los hombres no pensaban y por eso no podía confiar en uno, además, que después de tener un encuentro con uno se pregunta a sí misma: “¿y después qué?"

Violeta le respondió diciendo:

“Formar un hogar. Vos no podés pensar como un hombre todo el tiempo. Formar un hogar, crear un vínculo”.

En ese punto de la conversación, Melissa seguía insistiendo que “todos los hombres son iguales e incluso hay peores” y la réplica de Violeta fue:

“No, tenés que ir a donde un psicólogo y sanar. Estás hablando desde la herida”.

Claramente la conversación no se tornó incómoda porque era una charla amena y precisamente, Melissa Gate respondió con gracia: “yo ya sané”.