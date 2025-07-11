Violeta Bergonzi deslumbra como presentadora en el debut del Billboard Colombia Hot 100 en Bogotá

Violeta Bergonzi sorprendió al asumir el rol de presentadora principal en uno de los eventos musicales más esperados del año.

Violeta Bergonzi brilla en los Billboard Colombia 2025 junto a grandes figuras de la música. (Foto Canal RCN)

¿Qué es el Billboard Colombia Hot 100?

El pasado 29 de octubre de 2025, Colombia vivió un momento histórico con el lanzamiento oficial del Billboard Colombia Hot 100, una lista musical semanal que clasifica las 100 canciones más populares del país, combinando datos de plataformas de streaming, rotación en emisoras de radio y tendencias de consumo digital.

¿Quiénes acompañaron a Violeta Bergonzi en el escenario del Billboard Colombia Hot 100?

El evento, producido por One XP Eventos y transmitido a través de las cuentas oficiales de Billboard Colombia, reunió a grandes figuras de la música nacional como Marbelle, Luis Alfonso, el Heredero, entre otros.

En esta, su primera edición, artistas como Kapo, Ryan Castro, Beéle y Blessd dominaron los primeros puestos, consolidando el auge del género urbano.

Violeta publicó en sus historias de Instagram una fotografía que hace parte del feed principal del evento que salió ayer, donde se le ve con el micrófono oficial del evento junto al cantante de música popular Luis Alfonso.

La participación de Violeta fue celebrada ampliamente en redes sociales. Sus seguidores destacaron su versatilidad y profesionalismo, al verla liderar un evento musical de alto perfil.

Con una presencia magnética y dominio absoluto del escenario, Violeta Bergonzi se convirtió en el rostro del evento que marcó un antes y un después en la industria musical del país.

Con este paso, Violeta Bergonzi se proyecta y visibiliza en diferentes formatos del entretenimiento.

Su rol como presentadora principal del lanzamiento del Billboard Colombia Hot 100 no solo tomó por sorpresa a muchos internautas, sino que también reafirmó su versatilidad como figura del entretenimiento colombiano.

Actualmente, Violeta Bergonzi forma parte del top 7 de MasterChef Celebrity Colombia, edición que celebra sus 10 años.