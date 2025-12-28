Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Silvestre Dangond y Karen Lizarazo cierran un año clave para el vallenato

La combinación de giras exitosas, premios y expansión internacional demuestra que el vallenato continúa siendo competitivo.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
El 2025 se consolidó como un año relevante para el vallenato, un género que logró mantener su vigencia en medio de un panorama musical dominado por nuevas tendencias.

Dos artistas fueron protagonistas de este proceso: Silvestre Dangond y Karen Lizarazo, quienes cerraron el año con logros que reflejan el alcance actual del folclor colombiano dentro y fuera del país.

¿Por qué Silvestre Dangond cerró un año clave para el vallenato?

Durante 2025, Silvestre Dangond protagonizó una de las giras más grandes del género. El artista logró llenar más de 15 estadios en Colombia y superó las 500 mil boletas vendidas, cifras que evidencian una alta convocatoria a nivel nacional.

Este desempeño confirmó su capacidad para movilizar audiencias masivas y mantener una conexión constante con el público. En el ámbito artístico, Dangond recibió por segundo año consecutivo un Latin Grammy, esta vez por su álbum El Último Baile.

Silvestre Dangond
Este reconocimiento se sumó al obtenido en 2024 y consolidó un periodo de alta valoración por parte de la industria musical. Además, durante el año lanzó varias colaboraciones con artistas de distintos géneros, lo que amplió el alcance de su propuesta.

El cierre de 2025 también dejó proyecciones para el próximo año. Silvestre Dangond anunció el inicio de su gira El Último Baile Tour en Estados Unidos para 2026, con fechas confirmadas en ciudades como Miami, Orlando, Nueva York, Chicago y Dallas.

¿Cómo Karen Lizarazo cerró un año clave para el vallenato?

Karen Lizarazo terminó 2025 como una de las voces femeninas más destacadas del vallenato. En mayo lanzó su álbum De amor nadie se muere, un trabajo discográfico de 12 canciones que marcó una nueva etapa en su carrera y fortaleció su presencia dentro del género.

Luis Alfonso: condición para grabar con Karen Lizarazo
A lo largo del año, la artista recibió varios reconocimientos. En marzo fue nominada en los Premios Nuestra Tierra y en julio obtuvo el galardón a Mejor Cantante Femenina Vallenata del Año en los Upar Awards. Uno de los momentos más relevantes llegó en septiembre, cuando recibió su segunda nominación al Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Cumbia/Vallenato.

En el plano internacional, Karen Lizarazo realizó una gira por Estados Unidos que incluyó presentaciones en ciudades como Nueva York, Nueva Jersey y Chicago, todas con buena respuesta del público. Además, en diciembre fue reconocida por el Concejo de Bogotá por su aporte al folclor colombiano.

