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Silvestre Dangond y Elena Rose lanzan “Efectos Secundarios”, y Maca & Gero sorprenden con edición Deluxe

La música latina presenta dos nuevos proyectos que reúnen colaboración y renovación artística.

Autor SuperLike.com Por: Periodista digital SuperLike
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Nuevos lanzamientos musicales. Foto generada por IA

Silvestre Dangond y Elena Rose estrenaron una canción que marca su primer encuentro musical, mientras que Maca & Gero lanzaron una edición especial de su álbum “Lo Que Queda En El Aire”, con cuatro canciones inéditas.

¿Qué trae la primera colaboración de Silvestre Dangond y Elena Rose?

Silvestre Dangond y Elena Rose se unen por primera vez en “Efectos Secundarios”, una canción que combina las propuestas musicales de ambos artistas.

La colaboración reúne la trayectoria del intérprete colombiano, ganador de cuatro Latin GRAMMY, con la propuesta de Elena Rose, quien se ha destacado como compositora e intérprete dentro de la música latina.

La cantante venezolana también expresó su satisfacción por trabajar junto al artista colombiano, destacando la forma en que conecta con las personas a través de sus canciones.

El estreno incluye un videoclip grabado en Miami, donde los artistas aparecen en una propuesta audiovisual con escenarios llenos de luz y elementos naturales.

Silvestre Dangond cumplió 46 años.
Silvestre Dangond (Foto: David Becker/AFP)

¿Qué novedades presenta Maca & Gero en la edición deluxe de “Lo Que Queda En El Aire”?

Maca & Gero presentan una nueva versión de su álbum “Lo Que Queda En El Aire”, una edición deluxe que incorpora cuatro canciones inéditas y amplía el concepto del proyecto.

La producción ahora cuenta con 11 canciones, entre ellas los nuevos temas “Qué Tal Si Mañana”, “Lo Que Queda En El Aire”, “Imposible” y “Cuando Se Apaguen Las Luces”. En este trabajo, el dúo mantiene su identidad dentro del pop colombiano con una combinación de sonidos latinos y elementos contemporáneos.

La agrupación explicó que esta nueva edición nace como un agradecimiento a sus seguidores, quienes acompañaron el proceso durante su gira por seis ciudades de Colombia.

De acuerdo con los artistas, varias de las nuevas canciones fueron creadas durante esta etapa de presentaciones y reflejan experiencias compartidas con su público.

El tema principal de la edición deluxe es “Qué Tal Si Mañana”, una canción que reúne la esencia vocal de Maca & Gero con una fusión entre pop y ritmos latinos. El videoclip fue grabado en Bogotá y cuenta con la participación de seguidores cercanos al proyecto.

Maca & Gero revelaron detalles de Debería ser yo
Maca & Gero
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