En las últimas horas, el nombre de Shakira ha vuelto a ser tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo ser una reconocida cantante, sino que también, por un curioso detalle que tuvo con su expareja, Gerard Piqué.

En esta ocasión, Shakira y Piqué no son tendencia por declaraciones, ni polémicas, sino que por un gesto el cual ha generado una gran variedad de interacciones por parte de los internautas por al ver que aparentemente hay una mejor relación entre ambos.

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¿Cuál es el nuevo acercamiento que se ha visto reflejado entre Shakira y Piqué?

Es clave mencionar que Shakira se ha convertido en una de las cantantes con gran influencia del país al demostrar su gran habilidad en el campo artístico y, también, por mantener informados a sus seguidores acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

Shakira y Piqué se volvieron a seguir en sus redes. | AFP: Bryan R. Smith

Por esta razón, los navegantes se sorprendieron con un nuevo acercamiento en las redes sociales entre Shakira y Gerard Piqué con quien terminó hace varios años por una infidelidad con Clara Chía.

El acercamiento que ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas se trata acerca de que Shakira y Piqué volvieron a seguirse mutuamente en su cuenta oficial de Instagram.

Otro de los detalles que más ha tomado por sorpresa a los navegantes se trata acerca de las fotos que tenían juntos Shakira y Piqué cuando eran pareja, pues, el exfutbolista ha demostrado que, aunque cada uno continuó con su camino por separado, aún mantiene ciertos recuerdos del pasado junto a ella, de igual modo, la cantante.

¿Cuál fue la última publicación que compartió Shakira a través de sus redes sociales?

En medio del seguimiento que Shakira y Piqué tuvieron mutuamente a través de sus redes sociales, muchos internautas se han preguntado acerca de si el exfutbolista le ha comentado algunas de sus publicaciones.

Esta fue la última publicación de Shakira tras su nueva interacción con Piqué. | AFP: Kevin Winter

Aunque por el momento Piqué no ha dicho nada al respecto, Shakira ha sido tendencia al estar a vísperas del Mundial de Fútbol 2026, el cual iniciará el próximo 11 de junio.

Con base en esto, la última publicación que compartió Shakira en sus redes sociales fue junto a un grupo de jóvenes bailarines en los que hizo una coreografía tras su reciente lanzamiento por el Mundial de Fútbol 2026 llamado: ‘Dai Dai’.