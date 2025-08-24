Sergio Ramos sorprendió a Greeicy con inesperado detalle y así reaccionó ella

La actriz y cantante colombiana, Greeicy Rendón está apoderada de los titulares en Colombia por el lanzamiento de su más reciente sencillo: Quiero +, con el que ya ha puesto a bailar y cantar a pulmón herido a sus millones de seguidores en redes sociales y diferentes rincones del mundo.

Para la muestra de ello, están los múltiples videos de apoyo que han hecho sus seguidores y colegas desde distintos países, donde ya se han visto disfrutando de su canción.

¿Cuál fue el detalle que tuvo el futbolista, Sergio Ramos, con Greeicy Rendón?

En medio de los videos que varias celebridades han compartido del sencillo de Greeicy, hubo uno que llamó particularmente la atención de los internautas y fue el que hizo el reconocido fútbolista, Sergio Ramos, quien actualmente juega en el Club de Fútbol de Monterrey como defensa central.

Recordemos que esta estrella del fútbol es una de las más reconocidas en este deporte a nivel mundial y por ello, impactó tanto que hubiera tenido el detalle de filmarse promocionando el éxito de la artista colombiana en su cuenta oficial de Instagram.

Vale aclarar que la sorpresa y emoción no fue solo para los fanáticos, sino también para la propia Greeicy, quien respondió muy enérgica al video del deportista, agradeciéndole antes por el apoyo y mostrándose conmovida por el gesto y la dimensión de su música.

¿Cuál es el sencillo de Greeicy Rendón que Sergio Ramos promocionó en sus historias?

Se trata de Quiero +, un sencillo de género urbano con el que la caleña quiso reflejar su sabor, pero sobre todo, invitar a bailar a las mujeres con la seguridad con la que ella también se proyectó en el clip de la canción.

Al parecer, su propósito se está cumpliendo mejor y más rápido de lo que Rendón esperaba y ahora, hasta los futbolistas más exitosos del mundo gozan al ritmo de las interpretaciones de la actriz y cantante valluna.