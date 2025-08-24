Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El divertido video que dejó el reencuentro de Greeicy Rendón y Lina Tejeiro

La actriz y la cantante no decepcionaron con su reencuentro y desataron risas y comentarios en redes sociales.

El divertido video que dejó el reencuentro de Greeicy Rendón y Lina Tejeiro
Las creadoras de contenido y actrices Greeicy Rendón y Lina Tejeiro son dos de las mujeres más sonadas del país cafetero por su belleza, proyectos profesionales y sobre todo, por los contenidos que comparten cada vez que están juntas.

Recordemos que las socialities llevan años de amistad, al punto de considerarse familia y confiarse sus momentos más privados e importantes. Como muestra de ello, estuvo la presencia de Tejeiro en el más reciente lanzamiento de Greeicy Rendón, en el cual invitó a algunos personajes del medio a su casa a vivir en exclusiva el estreno de 'Quiero +'.

¿Cuál fue el divertido clip de Greeicy Rendón y Lina Tejeiro tras reencontrarse?

Cuando todos los invitados se fueron, Lina fue la única que pasó la noche en la vivienda de su mejor amiga para compartir con ella, con Mike Bahía y sobre todo con su sobrino putativo, Kai, con quien también compartió emotivos clips.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención de los fanáticos, fue cuando Greeicy y Lina compartieron un divertido momento en el marco de su reencuentro, donde aprovecharon diferentes escenarios de la casa, del lanzamiento de la canción y hasta de una salida al supermercado para juntarse y hacer un peculiar trend.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos al divertido video de Greeicy y Lina Tejeiro en redes sociales?

Fue cuestión de horas para que las mujeres se hicieran virales con su clip y desataran comentarios y reacciones por parte de sus fans que, en su mayoría, aplaudían su personalidad tan auténtica y arrolladora.

Otros aprovecharon para expresar su emoción por verlas juntas después de varios meses y les pidieron que agendaran encuentros más seguidos, ya que se divertían mucho con sus contenidos y ocurrencias. Finalmente, hubo quienes no desaprovecharon la oportunidad para resaltar que, aunque Tejeiro se veía por encima de su peso habitual, como ella misma lo ha manifestado en sus redes personales, se veía aún más guapa que antes.

