Se conoce inédito video de Yeison Jiménez con Darío Gómez: “Los dos ya no están”

Darío Gómez y Yeison Jiménez, quienes ya fallecieron, tenían una buena relación por su vínculo con la música popular.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo, mientras que Darío pereció de causas naturales.
Yeison Jiménez y Darío Gómez, referentes de la música popular, ya fallecieron. Fotos: RCN / AFP - Rodrigo Varela

La muerte de Yeison Jiménez ha tocado las fibras más sensibles de los cantantes y seguidores de la música popular. El deceso del ‘Aventurero’ hizo recordar el caso de Darío Gómez, quien también falleció, dejando un enorme vacío en este género.

¿Cuál fue el nuevo video que se conoció de Darío Gómez con Yeison Jiménez?

Fueron varias las ocasiones en las que Darío y Yeison pudieron compartir, y uno de esos momentos fue inmortalizado en un video, el cual ahora compartió Alzate a través de sus redes sociales.

La grabación es corta, pero muestra la conexión que existía entre los fallecidos artistas. Intercambiaron algunas palabras y nunca dejaron de sonreír. En medio de la charla, Darío menciona a Alzate y a otros integrantes del género.

Yeison Jiménez en Buen día Colombia.
Yeison Jiménez se unió en el mundo espiritual a Darío Gómez, fallecido en julio del 2022. Foto | Canal RCN.

“Parece mentira que los dos ya no están”, escribió Alzate junto al video que generó muchas reacciones y, por supuesto, despertó la nostalgia tras cumplirse 10 días de la tragedia ocurrida con Yeison en Paipa.

“El rey del despecho y al aventurero”, “el mismísimo rey del despecho y el rey de las aventuras, gloria eterna a los reyes de la música popular”, “en el cielo deben estar felices”, “hay música en el cielo”, “cada video me parte el corazón”, “Dios los tiene en su gloria”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Yeison falleció el pasado 10 de enero, como consecuencia de un accidente en su avión en Paipa (Boyacá), mientras que el artista antioqueño murió en julio del 2022 tras ser víctima de un infarto.


Una gran coincidencia existe entre ellos. Un 26 de julio nació Yeison Jiménez en Manzanares (Caldas), entre tanto, un 26 de julio se produjo el deceso del que fue catalogado como ‘El rey del despecho’.

La muerte de Jiménez ha causado gran conmoción en el mundo de la música colombiana. El cantautor estaba en la parte más alta de su carrera; para este año tenía programado un nuevo concierto en El Campín tras el éxito del año pasado; asimismo, trabajaba en nuevas canciones.

¿Qué dijo el productor de Yeison Jiménez tras regresar al estudio donde hacía música con el artista?

Georgy Parra, productor de Yeison Jiménez, contó en las últimas horas que muchos planes quedaron inconclusos. Expresó que Jiménez tenía en mente varios proyectos y algunos de ellos ya estaban en marcha.

“Ya estamos por aquí retomando, para los que no conocen este es el estudio… Apenas entro al estudio después de 10 días y no es igual… tantos planes que teníamos no pueden quedar en el aire”.

Yeison Jiménez no pudo cumplir varios proyectos.
Yeison Jiménez tenía varios planes en mente al momento de su muerte. Foto: RCN

Así mismo, el reconocido productor reveló a sus cientos de seguidores, por medio de sus redes sociales, que estaría trabajando en un bonito homenaje para ‘El aventurero’, motivo que también lo habría impulsado a retomar sus funciones en el estudio donde solía trabajar con el artista.

