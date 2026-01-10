Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Uribe rompe el silencio y habla de su vida amorosa, ¿confirmó novio?

Sara Uribe sorprendió con su respuesta en la cual confesó cómo está su situación amorosa antes de entrar a La casa de los famosos.

Sara Uribe se sincera sobre su vida amorosa.
Sara Uribe aclara si su corazón tiene dueño. (Foto: Canal RCN)

La presentadora, Sara Uribe, ha estado muy activa en sus redes sociales tras confirmarse que es una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Desde que se conoció su revelación, Uribe ha compartido con detalle cómo se siente horas antes de ingresar a la competencia y cómo ha vivido estos días ante la despedida con su hijo, Jacobo.

¿Qué detalles ha revelado Sara Uribe antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026?

La presentadora se ha dejado ver muy emocionada de volver al Canal RCN y ser parte de esta tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, pues pinta muy emocionante con todos los participantes confirmados.

Luego de que se supo que llegaría a la competencia, Sara Uribe empezó a comunicarse de manera más constante con sus seguidores, a quien les ha revelado mucha información.

Por un lado, contó que Jacobo estará al cuidado de su papá y otros familiares y, además, ha mostrado algunas prendas que usará dentro de La casa de los famosos.

Sara Uribe aclara si su corazón tiene dueño
Sara Uribe se sincera sobre su vida amorosa. (Foto: Canal RCN)

Así mismo, en sus historias ha mencionado que dentro de la convivencia será auténtica y “no será un mueble”, tal como le dijeron en redes sociales.

¿Sara Uribe tiene novio?, esto dijo

La presentadora y participante de La casa de los famosos Colombia 2026 rompió el silencio sobre su situación amorosa y le contestó a un seguidor que le preguntó si tiene novio.

Como respuesta, Sara puso una foto de ella en frente de un espejo y solo escribió “no”, siendo clara y concisa a una pregunta que, al parecer, se la repiten mucho en sus redes.

Sara Uribe sorprende al hablar de su vida amorosa en redes
Sara Uribe destapa la verdad sobre su vida sentimental. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia sobre sus relaciones?

En las plataformas digitales se ha viralizado un clip de Sara Uribe en la rueda de prensa de La casa de los famosos Colombia 2026, en donde ella fue muy contundente al decir que “no solo sabe quitar maridos”.

Con estas palabras, la presentadora causó un gran revuelo en redes, además que se alcanza a escuchar la reacción de los asistentes al evento, quienes quedaron sorprendidos ante estas afirmaciones.

