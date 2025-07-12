Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ryan Castro regalará camión lleno de elementos para 7 de velitas a la cuadra más activa de Medellín

El cantante reggaetonero Ryan Castro explicó lo mucho que ama diciembre e invitó a sus fans a prender velitas con mucho significado.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Ryan Castro quiere regalar un camión lleno de velitas y más elementos para este 7 de diciembre a la cuadra más activa.
Ryan Castro quiere regalar un camión lleno de velitas y más elementos para este 7 de diciembre.

En su cuenta oficial de Instagram con más de 5 millones 600 mil seguidores, el reconocido cantante colombiano de música urbana Ryan Castro hizo una publicación que emocionó a todos sus paisanos de Antioquia tanto por sus palabras sobre la importancia de diciembre como por las fotos en las que se muestra junto a un camión lleno de elementos muy importantes para este 7 de velitas.

¿Qué trae el camión que Ryan Castro les quiere regalar a sus fans?

Y es que, al parecer, Ryan habría pedido un camión repleto de cajas con mezcla para buñuelos y natilla, así como garrafones de aguardiente con su foto, el licor predilecto de los paisas, y paquetes de velitas de colores, las que se prenden el día de hoy, que también tienen su rostro impreso.

Ryan no solo se tomó fotos con toda esta mercancía, sino que también explicó, en la descripción de su post, que la va a enviar a la cuadra más activa de su tierra, dando a entender que es Medellín y pidiendo que le envíen videos de las celebraciones. Además, hizo una invitación muy especial sobre la celebración de esta noche en Colombia.

Entre los premios de Ryan Castro hay natilla, buñuelos, garrafas y una olla para preparar un sancocho comunitario.
Entre los premios de Ryan Castro hay natilla, buñuelos, garrafas y una olla para preparar un sancocho comunitario. Foto AFP/Mireya Acierto

“Ahí les mando el camión cargado con el aguinaldo a la Cuadra más chimba y que esta más activa, me mandan videos de la farra [emoji de carita sonriente] los quiero mucho, prendan las velitas hoy y den gracias por todo. en el nombre del padre, del hijo, del espíritu santo y qué chimba, Sog” escribió el famoso colombiano.

¿Por qué Ryan Castro está tan agradecido con este 2025?

En otra parte de su mensaje, Ryan explica que diciembre es su mes favorito y le gusta mucho pasarlo con los suyos, además de mostrarse agradecido porque éste ha sido uno de sus mejores años.

Y es que debemos recordar que este año Ryan ha tenido grandes éxitos no solo con el reggaetón, sino también con el dancehall, un género que a él le gusta mucho, así como colaboraciones únicas con su compatriota, colega y amigo, J Balvin.

En los comentarios, sus seguidores mostraron la emoción de ver tantos elementos ideales para el 7 de velitas juntos y le pidieron que se los envíe a ellos. Además, se unieron a su invitación sobre disfrutar en un día tan especial.

Ryan Castro canta y baila con un niño.
Ryan Castro canta y baila con un niño durante uno de sus shows. (Foto Theo Wargo/AFP)
