Este es el reloj que recibió Ryan Castro en Navidad; está valorado en más de mil millones de pesos

El cantante colombiano Ryan Castro volvió a captar la atención de sus seguidores durante las celebraciones de fin de año.

En esta ocasión, no fue por un lanzamiento musical, sino por una publicación en redes sociales en la que dejó ver uno de los regalos que recibió en Navidad: un exclusivo reloj de alta relojería que rápidamente generó comentarios por su elevado valor económico.

La imagen fue compartida a través de sus historias de Instagram, donde el artista apareció luciendo el accesorio y acompañándolo con un mensaje breve.

El niño Dios me quiere mucho, soy un muchacho juicioso

La publicación se viralizó entre sus seguidores, quienes comenzaron a comentar sobre el precio del reloj y el momento profesional que atraviesa el cantante paisa.

Ryan Castro.

¿Cuál es el lujoso reloj que recibió Ryan Castro en Navidad?

Ryan Castro suele mantener una comunicación constante con sus seguidores a través de redes sociales, donde comparte aspectos de su carrera y algunos momentos personales.

El cantante acompañó la imagen con una frase sencilla, en la que expresó su alegría por el obsequio recibido. Aunque no ofreció mayores detalles sobre el origen del regalo, el mensaje fue suficiente para generar conversación entre sus fans, quienes destacaron el crecimiento del artista en la industria musical.

La publicación se dio en un momento de alta visibilidad para Ryan Castro, quien en los últimos años se ha consolidado como uno de los exponentes más reconocidos del género urbano en Colombia y en otros países.

¿Cuánto cuesta el lujoso reloj que tiene Ryan Castro?

El reloj que mostró el cantante corresponde a una pieza de una reconocida marca suiza de relojería de lujo, elaborada en oro rosa, una aleación de oro y cobre muy utilizada en este tipo de accesorios de alta gama.

De acuerdo con estimaciones del mercado internacional de relojes de lujo, el modelo tendría un valor aproximado de entre 250.000 y 400.000 dólares. En moneda colombiana, esto equivale a una cifra cercana a los 1.000 y 1.600 millones de pesos, según la tasa de cambio actual.

Ryan Castro.

Este tipo de relojes suele ser considerado no solo como un accesorio, sino también como un objeto de colección, debido a su fabricación limitada y al prestigio de la marca.

Durante las fechas decembrinas, Ryan Castro también fue noticia por su participación en eventos musicales en Medellín, su ciudad natal. Uno de ellos fue el encuentro “Los chorros con Richy”, que generó cambios temporales en la movilidad del noroccidente de la ciudad.