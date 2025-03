El reconocido ciclista colombiano Rigoberto Urán compartió recientemente en sus redes sociales una serie de imágenes que resaltan la estrecha relación con su hijo mayor, Matías, de 12 años.

¿El hijo de Rigoberto Urán también es ciclista?

En las fotografías, Matías aparece sonriente tras un partido de fútbol, luciendo el uniforme verdiblanco del Atlético Nacional, acompañado de su padre. Este gesto evidencia el apoyo incondicional de Urán hacia los amores deportivas de su hijo, aunque difieran de las suyas propias.​

En la publicación del 16 de marzo, Urán reflexionó sobre la importancia de inculcar valores a través del deporte:

"Cuando nuestros hijos crecen rodeados de los valores del deporte, aprenden importantes lecciones para la vida".

Además, enfatizó en valores como el trabajo en equipo, la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia.

El ciclista concluyó con un consejo para otros padres: "Mijitos, el verdadero éxito está en respaldar a nuestros hijos en sus elecciones, no en elegir por ellos. Démosles la oportunidad de brillar y aprender a través del deporte que aman".​

¿Cuántos hijos tiene Rigoberto Urán?

Rigoberto Urán es padre de tres hijos. Matías, fruto de una relación anterior, tiene 12 años y muestra una marcada inclinación por el fútbol. Con su esposa Michelle Durango, el ciclista tiene dos hijos: Carlota, de tres años, y Máximo, un bebé de solo siete meses. ​

Rigoberto Urán resalta la importancia de respaldar los sueños de los hijos. (Foto de AFP)

¿Quién es Michelle Durango y cuál es su relación con el ciclismo?

Michelle Durango, esposa de Rigoberto Urán, es ingeniera de producción y ha sido un pilar fundamental en la vida personal y profesional del ciclista. Juntos han emprendido diversos negocios relacionados con el deporte y la gastronomía, destacándose la tienda "Go Rigo Go" y el restaurante "Grosería by Rigo".

Recientemente, Michelle sorprendió a su esposo al retomar el ciclismo después de cuatro años, entrenando en una bicicleta estática en su hogar. Este hecho generó sorpresa en Urán, quien compartió el momento en sus redes sociales, destacando el interés de Michelle por participar en el "Giro de Rigo", un evento ciclístico organizado por el propio Rigoberto. ​

¿Qué es el "Giro de Rigo" y cómo pueden participar aficionados al ciclismo?

El "Giro de Rigo" es una competencia ciclística creada por Rigoberto Urán que busca promover el deporte y ofrecer una experiencia única tanto para ciclistas profesionales como aficionados. Este evento ha ganado relevancia en el calendario deportivo colombiano, atrayendo a participantes de diversas regiones.

Para quienes desean un desafío menos exigente, se ha implementado un recorrido corto, pensado en aquellos que disfrutan del ciclismo pero no están preparados para largas distancias. La inclusión de esta modalidad permite una mayor participación y fomenta el amor por el deporte en diferentes niveles. ​

La reciente publicación de Rigoberto Urán junto a su hijo Matías no solo destaca la importancia de apoyar las pasiones individuales de los hijos, sino que también resalta cómo el deporte, en cualquiera de sus formas, es una herramienta poderosa para inculcar valores y fortalecer los lazos familiares.