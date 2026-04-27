Reviven emotiva foto de Felipe Saruma junto a Adhara, hija de Andrea Valdiri

En redes sociales volvió a circular una emotiva fotografía del creador de contenido Felipe Saruma junto a Adhara, hija de Andrea Valdiri, imagen que despertó nostalgia y cientos de reacciones entre los internautas que presenciaron digitalmente los inicios de la pareja y el nacimiento de la pequeña.

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¿Cuál fue la emotiva foto de Felipe Saruma junto a Adhara que se viralizó?

En las últimas horas, una emotiva fotografía de Felipe Saruma junto a la pequeña Adhara se viralizó en redes sociales, recordando los inicios del creador de contenido como figura paterna de la menor. Muchos internautas revivieron la época en la que Saruma estuvo al lado de Andrea Valdiri durante su embarazo, así como en el nacimiento y los primeros años de la niña.

La foto de Felipe Saruma junto a Adhara que volvió a conmover a muchos. (Foto Canal RCN).

En la instantánea, compartida en Instagram, se vio a Saruma cuando tenía 22 años junto a Adhara, quien apenas tenía unos meses de nacida. El influenciador le hacía juegos mientras ella tomaba tetero. Aunque el rostro de la menor apareció cubierto, la tierna escena despertó nostalgia entre los seguidores, quienes recordaron esa emotiva etapa de su vida.

La imagen volvió a captar la atención en redes sociales y provocó comentarios de usuarios que recordaron ese momento en la vida de Felipe Saruma y su vínculo con la pequeña Adhara.

¿Cómo fue la relación de Felipe Saruma y Andrea Valdiri?

Poco después de que Andrea Valdiri anunciara su segundo embarazo, tras finalizar su relación con el cantante Lowe León, la creadora de contenido comenzó a mostrarse muy cercana al joven influenciador Felipe Saruma.

Ambos empezaron creando contenido juntos y, con el paso del tiempo, cada vez se les vio más unidos, pues el santandereano comenzó a involucrarse en esta etapa, incluso acompañándola en repentinas hospitalizaciones.

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Asimismo, cuando la creadora de contenido dio a luz, Felipe Saruma estuvo presente, incluso durante su dieta, recuperación y posteriores retoques estéticos para recuperar su figura.

Con el pasar de los meses, la pareja anunció oficialmente su relación y poco después su compromiso y boda. Sin embargo, la unión no prosperó y, aunque en un principio se mostraron felices, finalmente decidieron tomar caminos separados.