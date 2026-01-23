Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida celebridad del entretenimiento anunció que padece de enfermedad crónica: ¿quién es?

Famosa celebridad del entretenimiento causa preocupación tras anunciar que fue diagnosticada de enfermedad crónica.

Reconocida celebridad del entretenimiento anunció que padece de enfermedad crónica: ¿quién es?
Ella es la reconocida actriz que padece de una enfermedad crónica. | Fotos: Freepik

En las últimas horas, una reconocida actriz y presentadora rompió el silencio en sus redes sociales tras confirmar que padece de una enfermedad crónica, según le informaron hace poco los especialistas médicos.

Además, la actriz ha acaparado una ola de comentarios por parte de los internautas tras compartir un emotivo mensaje con sus seguidores para que tengan un mayor cuidado con su salud y escuchen todo tipo de señales para ser tratadas a tiempo por parte de especialistas médicos.

¿Quién es la reconocida actriz que fue diagnosticada con una enfermedad crónica?

El nombre de Bethenny Frankel ha causado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras romper el silencio acerca de la grave enfermedad que le diagnosticaron especialistas médicos.

Reconocida celebridad del entretenimiento anunció que padece de enfermedad crónica: ¿quién es?
Esto dijo Bethenny Frankel de su enfermedad. | AFP: Craig Barritt

Recientemente, Bethenny compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, acerca del complicado momento por el que está atravesando a nivel emocional tras padecer una enfermedad crónica, expresando las siguientes palabras:

“Quiero que tomes precauciones en tu propia vida. Hace meses decidí que iba a ser muy proactiva con los análisis de sangr#, la densidad óse#, todas las cosas de las que había escuchado hablar a la gente, y comencé a hacerme una serie de análisis de sangr3. Cada vez que mi función renal bajaba”, agregó.

Durante el video, la celebridad les aconsejó a sus seguidores que tomen conciencia al momento de realizarse exámenes médicos para así poder tener todo tipo de reportes acerca de cómo se encuentra el estado de salud de cada persona.

¿Cuál es la enfermedad en la que fue diagnosticada la celebridad Bethenny Frankel?

Así también, la celebridad les contó a sus seguidores que la enfermedad por la que fue diagnosticada, según el reporte de especialistas médicos, se trata de enfermedad renal crónica etapa 2.

Reconocida celebridad del entretenimiento anunció que padece de enfermedad crónica: ¿quién es?
¿Cómo ha tratado Bethenny Frankel su enfermedad. | AFP: Craig Barritt

Por esta razón, Bethenny afirmó que en el pasado le detectaron una complicada alergia, la cual le causó varias complicaciones de salud y, también, expresó que presintió algunos daños en su riñón.

Dicho esto, la actriz se encuentra bajo los respectivos tratamientos médicos asignados por los expertos en salud, quienes la han orientado en estos momentos.

Entre tanto, la celebridad de televisión les compartió importantes consejos a sus seguidores con respecto al control que deben tener con su salud y al tener un estilo de vida saludable.

