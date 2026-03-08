Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida actriz colombiana está embarazada y reveló el género de su bebé: ¿niño o niña?

Distinguida actriz colombiana anunció en sus redes que está embarazada, con emotiva foto del género de su bebé.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocida actriz colombiana está embarazada y reveló el género de su bebé: ¿niño o niña?
¿Quién es la reconocida actriz que anunció el género de su bebé? | Foto: Freepik

Desde hace varias semanas, una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios mediante las redes sociales tras confirmarse que una reconocida actriz colombiana.

Además, la actriz compartió recientemente mediante sus redes sociales varias fotografías en las que anunció el género de su bebé y la noticia ha causado diversas opiniones por parte de sus seguidores y los de su pareja.

¿Quién es la reconocida actriz colombiana que está embarazada?

El nombre de Laura Peñula se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por confesar hace algunas semanas que está en embarazo por primera vez.

Reconocida actriz colombiana está embarazada y reveló el género de su bebé: ¿niño o niña?
Así anunció Laura Peñuela su embarazo. | Foto: Freepik

Sin duda, la noticia ha generado una gran variedad de reacciones por parte de los internautas tras confesar hace varios meses que está atravesando por uno de los momentos más importantes de su vida tras anunciar su embarazo, con el siguiente anuncio:

“Es momento de compartirles la llegada del mejor regalo que he recibido en mi vida. No podía seguir aguantándome las ganas de anunciarles que nuestro primer bebé está en camino. Entre ojitos aguados y casi sin palabras para expresarles lo que siento, es increíble, mucha gratitud, que experiencia tan profunda, la más potente medicina”, agregó la actriz.

¿Cuál es el género del bebé de la actriz Laura Peñuela?

Reconocida actriz colombiana está embarazada y reveló el género de su bebé: ¿niño o niña?
¿Cuál es el género del bebé de Laura Peñuela? | Foto: Freepik

Recientemente, Laura Peñuela se ha convertido en tendencia en las distintas plataformas digitales tras compartir cuál es el género del bebé que espera, pues, compartió en sus historias de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 60 mil seguidores, las siguientes palabras:

“Bienvenida princesa Asha”, agregó Laura Peñuela en la descripción de la publicación.

En las recientes fotografías que salieron a la luz mediante las redes sociales, se refleja que Laura disfrutó con plenitud de la especial revelación del género de su bebé, quien está próxima a llegar.

Con base en esto, seguidores de la reconocida actriz colombiana se ha convertido en tendencia tras compartir en sus redes nuevos detalles acerca de cómo avanza su embarazo al mantenerlos informados acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

