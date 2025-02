Ana María Espinosa, prometida del actor ‘Negro’ Salas, de La casa de los famosos Colombia, opinó sobre la polémica que él está protagonizando con Yina Calderón en el reality.

La mujer estuvo en entrevista en ‘Buen Día, Colombia’, donde fue interrogada sobre su conflicto con la empresaria y confesó lo mucho que ve que eso le está afectando al actor y a sus seres queridos, asegurando que lo que opina Yina Calderón de él no lo define.

“Estoy sufriendo porque Luis no es una persona de conflictos, es muy caballeroso, respetuoso. Sé que de alguna manera la situación con Yina le está moviendo fibras, lo está afectando un poco y entiendo que la situación es complicada por el encierro, pero creo que me están dando dur* a mi negrito y no se lo merece”, expresó.