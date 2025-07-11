Patty Grisales reveló el accidente que sufrió en MasterChef Celebrity: "No podía respirar"

Patty Grisales se despidió de MasterChef Celebrity el pasado 5 de noviembre tras perder el reto de eliminación. Tras su salida la actriz ha estado contestando a preguntas de sus seguidores y revelando detalles inéditos.

¿Cuál fue el accidente que sufrió Patty Grisales durante grabaciones de MasterChef Celebrity?

Patty Grisales en las últimas horas compartió un video en su cuenta de Instagram en donde habló de un problema de salud que tuvo en medio de las grabaciones del programa.

La actriz confesó que en el último ciclo que estuvo en MasterChef Celebrity sufrió un accidente que le afectó una de sus costillas.

En el último ciclo yo tuve un pequeño accidente en una costilla, me golpee con la varilla del sostén y me hundí la costilla.

Patty asegura que, aunque en principio pensó que no sería nada grave, con el pasar de los días y de las grabaciones este dolor seguía aumentando hasta el punto de hacerla retorcer.

Yo seguí grabando y cada día que pasaba me dolía más.

Patty Grisales reveló el percance que sufrió en MasterChef Celebrity. | Foto: Canal RCN

¿Por qué Patty Grisales mantuvo en secreto su afección médica durante MasterChef?

La actriz cuenta en su video que el Canal RCN puso a sus médicos para que la revisaran y fue allí donde descartaron que tuviese una fractura, pero confirmaron que tenía un hundimiento de costilla.

Al parecer, ese hundimiento de costilla le alcanzó a agarrar un cartílago lo que le hizo que uno de sus brazos le empezara a molestar hasta el punto de no poder agarrar los utensilios de la cocina con facilidad.

Ese hundimiento me agarró un cartílago que comprometía el brazo, entonces yo no podía casi sostener las ollas, la verdad fue un dolor muy intenso.

Patty asegura que durante esas semanas le costaba trabajo respirar, toser, reírse, pero ella no quería incapacitarse.

¿Por qué Patty Grisales decidió continuar en MasterChef a pesar de su lesión?

La actriz confesó que decidió no incapacitarse porque el tiempo aproximado era de mínimo cuatro semanas.

Además, el médico le había dicho que lo único que le ayudaría sería el reposo y por eso, decidió seguir compitiendo a pesar del malestar.

El médico qué hay para eso, las personas sabe que esto es de reposo. Yo dije no me estoy muriendo, pero yo quería cocinar hasta que se me diera.

Esta revelación de Patty a sorprendido a sus seguidores, quienes se han mostrado bastante sorprendidos con lo que le pasó y por eso la han elogiado por su fortaleza y berraquera.