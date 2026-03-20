Paola Jara causa revuelo al revelar cómo es Emilia: ¿tiene los ojos de Jessi Uribe?

Paola Jara y Jessi Uribe le dieron la bienvenida a su hija, Emilia, el pasado 19 de noviembre de 2025, día en el que anunciaron en sus redes que la pequeña ya estaba a su lado.

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Como era de esperarse, los artistas causaron revuelo con la noticia, pues fue uno de los embarazos más sonados de ese año.

Tras la el nacimiento de la menor, los seguidores de Paola y Jessi han estado muy atentos a que los artistas presenten oficialmente a la niña, pero poco a poco han ido revelando cómo luce la niña y a quién se parece.

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¿Paola Jara reveló cómo es Emilia?

En una entrevista, Paola Jara habló de cómo ha sido ser madre primeriza y de cómo ha cambiado su vida con Emilia, pues dice estar muy enamorada de ella, revelando cómo es físicamente y como es su personalidad.

Paola Jara revela cómo es Emilia y desata emoción. (Foto: Freepik)

En un momento del diálogo, la periodista dice que ya conoció a la niña y reveló que tiene unos ojos hermosos, pues esto indicaría que podría ser como los de Jessi Uribe y, de hecho, Paola confirmaría que sí son lindos.

Así mismo, según la artista, quien dio más detalles de su hija, la menor tiene una preciosa sonrisa, pero sobre todo habló de su personalidad, mencionando que tiene mucho carácter, pero que también es muy tranquila.

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¿Jessi Uribe mostró la cara de Emilia?

En los últimos días, Jessi Uribe causó revuelo en redes sociales al revelar la cara de Emilia; aunque no la mostró de frente, sí dejó ver un poco más de su carita, en comparación a otras historias en donde ocultaban mas de su rostro.

Como era de esperarse, el video del cantante con la niña, generó emoción entre sus seguidores, porque la menos, pudieron conocer algo más de ella, pero ahora con lo dicho en la entrevista, se tiene la expectativa de que se pueda parecer a su papá.

Paola Jara describe a su hija Emilia y genera revuelo en redes. (Foto/ Buen día, Colombia)

¿Qué más dijo Paola Jara sobre su hija?

Paola Jara aprovechó el espacio en esa entrevista para revelar que perdió a dos bebés, en momentos cruciales de su carrera profesional y la de Jessi Uribe, e incluso, en el mismo día de una de sus pérdidas, se tuvo que subir al escenario.

Por esto mismo, la artista ve a Emilia como un milagro en su vida, porque llegó a creer que nunca podrías ser mamá.