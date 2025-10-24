Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás Arrieta lanza pulla a Melissa Gate si llegase a entrar a La casa de los famosos Colombia 3

Nicolás Arrieta aprovechó una pregunta que le hicieron para mencionar a Melissa Gate y provocó diferentes reacciones.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Nicolás Arrieta, Melissa Gate
Nicolás Arrieta lanza pulla a Melissa Gate si llegase a entrar a La casa de los famosos Colombia 3 | Foto del Canal RCN.

El aspirante a La casa de los famosos Colombia 3 Nicolás Arrieta ha venido sonando mucho por estos días.

¿Qué sucede entre Nicolás Arrieta y Melissa Gate?

Caracterizado por decir lo que piensa sin temor a generar críticas en las plataformas digitales, cada aparición que hace Nicolás da para que sea comentado.

Entre sus respuestas, varias de las opiniones que comparte el influencer y creador de contenido bogotano son con sarcasmo, así que una vez más mencionó a la influenciadora paisa Melissa Gate.

Nicolás Arrieta
Él es el influencer Nicolás Arrieta | Foto del Canal RCN.

Entre Nicolás Arrieta y Melissa Gate hay lo que parece ser una disputa, así que los seguidores de cada figura pública se han venido pronunciando.

En esta oportunidad, el bogotano estaba transmitiendo en vivo cuando un internauta le preguntó que dado el caso en el que fuese elegido para ingresar al reality del Canal RCN, a quién dejará encargado de sus redes sociales.

¿Cuál fue la pulla que Nicolás Arrieta le lanzó a Melissa Gate?

El aspirante a La casa de los famosos Colombia lanzó una pulla para Melissa Gate, ya que, en pocas palabras, expresó que contrataría al mánager de la finalista de la segunda temporada del reality de convivencia, con quien la influencer paisa cuando salió tuvo altercados.

"Voy a dejar al mánager de Melissa Gate y lo voy a dejar encargado de mi plata, me va a vaciar todas las cuentas... No hay nada que vaciar, haber si de pronto me paga las deudas", dijo Nicolás Arrieta entre risas.

Aunque se trató de un chiste, Arrieta ha venido siendo cuestionado por arremeter contra Gate. No se sabe la razón por la que el bogotano, en diferentes ocasiones, ha mencionado a la paisa; ella tampoco se ha quedado callada y ha respondido a través de uno que otro video.

Melissa Gate, Nicolás Arrieta
Melissa Gate arremete contra Nicolás Arrieta, aspirante a La casa de los famosos | Foto del Canal RCN.

Por su parte, los internautas han interaccionado a la reciente pulla, así que en redes sociales como TikTok se interpretan distintas posturas, entre ellas: "Soy del team Melissa y no lo voy a ver", "Tienen la misma aura", "Se fue Melissa y entra Meliso", "No ha entrado y ya lo quiero ver todos los días", entre otros.

Puedes conocer y votar por el primer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026, haciendo clic aquí.

