Nataly Umaña presume el amor con el que despierta todas las mañanas

La actriz, Nataly Umaña, no ha escondido lo que siente por el gran amor que ha presumido a través de sus redes sociales.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Nataly Umaña presume su gran amor
Nataly Umaña presume el verdadero amor de su vida. (Foto: Canal RCN)

La actriz y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2024, Nataly Umaña, es recordada por su polémica relación con el panameño y compañero de reality, Miguel Melfi, vinculo que no duró mucho tras el final del programa de la vida en vivo.

Desde entonces, la situación sentimental de Umaña ha sido bastante comentada y sus seguidores se preguntan si la actriz volvería a encontrar el amor.

¿Quién es el amor de Nataly Umaña?

Luego de salir de La casa de los famosos Colombia en su primera temporada, Nataly Umaña fue tendencia a nivel nacional debido a su vida amorosa, sin embargo, desde el 2024, a la actriz se le ha visto sola y soltera, pero ella presume el gran amor que tiene en su casa.

Se trata de Max, el ser de cuatro patas que la acompaña en su diario vivir y quien se ha convertido en uno de los seres vivos más importante para ella, luego de haber sido rescatado y adoptado por la actriz.

Nataly Umaña presume su gran amor.
El gran amor de Nataly Umaña. (Foto: Canal RCN)pau

¿Cómo llegó Max a la vida de Nataly Umaña?

A través de su cuenta oficial en Instagram, Nataly Umaña tiene un video fijado de Max antes de ser adoptado, pues el canino al parecer sufría una vida llena de malos tratos y cuando fue encontrado, estaba en una condición poco digna para cualquier ser vivo.

En la misma publicación de la actriz, quien al parecer habría rescatado a Max dejó claro que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se haría cargo de él, brindándole así, una nueva oportunidad para ser amado y protegido para toda su vida.

Desde que Max llegó a la vida de Umaña, se le nota su felicidad y el amor que recibe de su humana, pues ella misma presume que la felicidad no solo viene de parte del peludito, sino de ella quien está acompañada por un ser leal y amoroso.

Nataly Umaña presum su amor
Nataly Umaña y su gran amor. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo cambió la vida de Max al lado de Nataly Umaña?

La actriz ha mostrado en sus redes sociales que Max lleva una vida plena, pues ahora recibe amor en un hogar en el que no le falta los esencial para vivir y que, además, puede ser él mismo con libertad y con compañía, gracias a la segunda oportunidad que le dio Umaña, quien no duda en compartir con sus seguidores lo feliz que es al lado de su mascota.

