Críticas por cambio en su rostro llevan a exparticipante de La casa de los famosos a usar tapabocas

Exparticipante de La casa de los famosos no soportó las críticas por su reciente retoque en el rostro y ahora usa tapabocas.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Nanis Ochoa reaparece con tapabocas y desata rumores tras retoque facial
Nanis Ochoa reaparece con tapabocas y desata rumores tras retoque facial.

Nanis Ochoa, exparticipante de La casa de los famosos Colombia sorprendió a sus seguidores al aparecer constantemente con tapabocas tras una reciente intervención en su rostro. La reconocida actriz explicó la razón de su decisión.

¿Cuál fue la intervención que se realizó Nanis Ochoa, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió someterse a una operación en el rostro a finales de noviembre de 2025 para mejorar su calidad de vida. Pues más allá de un tema estético, Nanis Ochoa reveló que optó por realizarse una c1rug1a ortognática, un procedimiento quirúrgico que busca corregir la posición de los huesos de la mandíbula y el maxilar cuando estos se encuentran desalineados.

Nanis Ochoa responde a críticas cubriendo su rostro con tapabocas
Nanis Ochoa responde a críticas cubriendo su rostro con tapabocas. (Foto Canal RCN).

Esto con el fin de mejorar su respiración y mordida ya que desde hace un tiempo venía presentando problemas para conciliar el sueño y respirar adecuadamente en su día a día. Según comentó Ochoa, su recuperación era bastante lenta por lo que los resultados finales no se verían pronto.

¿Por qué Nanis Ochoa usa tapabocas tras su retoque facial?

Pese a las explicaciones que ha dado, Nanis Ochoa ha venido recibiendo críticas de internautas que siguen cuestionando su actual rostro, el cual aún está desinflamando y tomando forma. Para evitar este tipo de comentarios, la actriz decidió usar tapabocas que cubre por completo la zona intervenida, algo que también llamó la atención en redes sociales.

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas, Nanis Ochoa fue consultada por el uso constante de este accesorio: “¿Por qué aún con tapabocas? ¿No te gustó el resultado?”.

Ante esto, la actriz explicó que, aunque ha querido vivir su proceso de recuperación con tranquilidad, los comentarios negativos la llevaron a manejar esta etapa de forma más reservada.

¿Qué pasó con su rostro? Nanis Ochoa usa tapabocas tras ola de críticas
¿Qué pasó con su rostro? Nanis Ochoa usa tapabocas tras ola de críticas. (Foto Canal RCN).

“He querido vivir mi proceso tranquila, sin tanta presión social, ya que muchas personas no entienden que es una recuperación lenta y critican mucho”, aseguró la actriz.

De esta manera, Nanis dejó claro que su prioridad es recuperarse a su ritmo y sin presiones externa.

