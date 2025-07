La influenciadora y empresaria Elizabeth Loaiza conmovió debido a que informó que falleció su señor padre Javier Loaiza. En las últimas horas, publicó unas fotografías y un mensaje de despedida.

La causa del fallecimiento del señor fue por quebrantos de salud, ya que padeció un hematoma en la cabeza. El detrimento lo llevó a que partiera de este mundo. Pese a la lucha por sobrevivir y permanecer por un tiempo hospitalizado, el papá de Loaiza falleció el pasado 30 de junio.

Un largo mensaje de despedida fue el que escribió la exaspirante a La casa de los famosos Colombia con el que demostró lo triste que quedó con la partida del hombre que le dio la vida, además, compartió una anécdota.

Cuatro fotografías fueron las que publicó Loaiza sobre su papá. La primera es la más desgarradora porque muestra al señor en el hospital, en sus últimos días. Asimismo, las otras instantáneas son de Javier y una en la que la influencer era una niña.

Elizabeth le agradeció a su padre y expresó que fue de las personas más fuertes que ha conocido, a la vez que añadió las enseñanzas que le dejó.

La figura pública consignó que su papá Javier Loaiza la acompañó en momentos importantes de su vida, como, por ejemplo, en Polonia al Miss Mundo Colombia. Detalló que fue un padre presente, pero no pudo cumplirle con una invitación a cenar.

"Me llamaste al teléfono, me dijiste que me amabas y que me invitabas a comer esa noche. No me esperaste para nuestra última cena, te me fuiste papá, sin un adiós. Gracias por esperarme así fuera en esa cama de clínica y agarrarme la mano fuerte por última vez. Por siempre te llevaré en mi corazón", confesó.