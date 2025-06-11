Miss Universo: Vanessa Pulgarín sorprendió con estrambótico vestido que se puso en Tailandia | FOTOS

Vanessa Pulgarín sigue cautivando en Tailandia, la Miss Universe Colombia ha venido llamando la atención a través de su participación en Miss Universo 2025.

Calificada como una de las favoritas, la reina antioqueña impactó desde el primer momento en el que pisó el suelo asiático. Su objetivo es claro: ganar el certamen de belleza más importante del mundo.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri sufrió ataque en el rostro en medio de un evento público: todo quedó en video

En ese sentido, Vanessa Pulgarín se ha mostrado muy comprometida derrochando talento y estilo, siendo dos claves fundamentales para avanzar en la competencia y que el jurado la elija el día de la elección y coronación de la próxima Miss Universo.

¿Cuál es el estrambótico vestido que utilizó Vanessa Pulgarín en Tailandia?

Una vez más, la Miss Universe Colombia se llevó las miradas al lucir un estrambótico vestido del que la mayoría está hablando por su diseño.

Vanessa Pulgarín anhela destacar en Miss Universe | Foto del Canal RCN.

Vanessa Pulgarín se puso un vestuario que rompió los diseños convencionales de las reinas y se fue más por las texturas y figuras, ya que en esta oportunidad apostó por un gabán tipo vestido con grandes tejidos, los cuales en Colombia relacionaron con el tradicional sombrero vueltiao.

Artículos relacionados Talento internacional Detienen a reconocida presentadora de televisión por estar implicada en la muerte de su madre

Asimismo, el outfit lo complementó con un predominante sobrero de color negro que usó a un lado de su cabeza, y un pantalón suelto que también tiene claridad y contrasta con su piel.

Entonces, tras esta nueva aparición de la reina de los colombianos, la tildaron de "maravillosa" por la representación que está teniendo en Miss Universo 2025. De hecho, hay quienes dicen que la paisa los tiene suspirando y con la esperanza de que sea la mujer de la belleza universal, trayendo a Colombia la tercera corona en esta impresionante competencia global.

Este es el estrambótico vestido de Vanessa Pulgarín en Tailandia:

¿Cuándo y dónde es Miss Universo 2025?

Miss Universo 2025 llega a su edición número 74. La concentración de las mujeres más bellas del planeta es en Tailandia, y la velada de elección y coronación se efectuará en el Impact Arena en Pak Kret el próximo 21 de noviembre.

Artículos relacionados Tecnología Estos son los celulares en los que WhatsApp deja de funcionar en noviembre de 2025

La mujer que sea elegida como la nueva reina será la sucesora de Miss Universo 2024, Victoria Kjaer Theilvig de Dinamarca.