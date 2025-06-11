Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Miss Universo: Vanessa Pulgarín sorprendió con estrambótico vestido que se puso en Tailandia | FOTOS

Vanessa Pulgarín continúa en su camino como Colombia en Miss Universo 2025, se puso un look poco convencional.

Vanessa Pulgarín
Miss Universo: Vanessa Pulgarín sorprendió con estrambótico vestido que se puso en Tailandia | Foto del Canal RCN.

Vanessa Pulgarín sigue cautivando en Tailandia, la Miss Universe Colombia ha venido llamando la atención a través de su participación en Miss Universo 2025.

Calificada como una de las favoritas, la reina antioqueña impactó desde el primer momento en el que pisó el suelo asiático. Su objetivo es claro: ganar el certamen de belleza más importante del mundo.

En ese sentido, Vanessa Pulgarín se ha mostrado muy comprometida derrochando talento y estilo, siendo dos claves fundamentales para avanzar en la competencia y que el jurado la elija el día de la elección y coronación de la próxima Miss Universo.

¿Cuál es el estrambótico vestido que utilizó Vanessa Pulgarín en Tailandia?

Una vez más, la Miss Universe Colombia se llevó las miradas al lucir un estrambótico vestido del que la mayoría está hablando por su diseño.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín anhela destacar en Miss Universe | Foto del Canal RCN.

Vanessa Pulgarín se puso un vestuario que rompió los diseños convencionales de las reinas y se fue más por las texturas y figuras, ya que en esta oportunidad apostó por un gabán tipo vestido con grandes tejidos, los cuales en Colombia relacionaron con el tradicional sombrero vueltiao.

Asimismo, el outfit lo complementó con un predominante sobrero de color negro que usó a un lado de su cabeza, y un pantalón suelto que también tiene claridad y contrasta con su piel.

Entonces, tras esta nueva aparición de la reina de los colombianos, la tildaron de "maravillosa" por la representación que está teniendo en Miss Universo 2025. De hecho, hay quienes dicen que la paisa los tiene suspirando y con la esperanza de que sea la mujer de la belleza universal, trayendo a Colombia la tercera corona en esta impresionante competencia global.

Este es el estrambótico vestido de Vanessa Pulgarín en Tailandia:

 

¿Cuándo y dónde es Miss Universo 2025?

Miss Universo 2025 llega a su edición número 74. La concentración de las mujeres más bellas del planeta es en Tailandia, y la velada de elección y coronación se efectuará en el Impact Arena en Pak Kret el próximo 21 de noviembre.

La mujer que sea elegida como la nueva reina será la sucesora de Miss Universo 2024, Victoria Kjaer Theilvig de Dinamarca.

Victoria Kjaer, Miss Universe 2024, asombró hablando español y prometió mejorar.
Victoria Kjaer, Miss Universe 2024, asombró hablando español y prometió mejorar | Foto Roy Rochlin / Getty Images via AFP.
