Merly Ome confiesa desplante de Yina Calderón en su cumpleaños, "yo la perdono"

En días recientes, Merly Ome, madre de las hermanas Calderón, celebró un nuevo año de vida. Sus hijas Claudia y Leonela organizaron detalles especiales para ella y la llenaron de regalos, entre ropa y objetos que compartió con entusiasmo en sus redes sociales.

La mujer, además, estuvo acompañada de su pareja, con quien disfrutó de una jornada bastante entretenida; pero no todo fue motivo de alegría.

Durante una transmisión en vivo en sus plataformas digitales, Merly reconoció que la fecha estuvo marcada por una ausencia: la de su hija Yina Calderón. La creadora de contenido, conocida por sus polémicas en el mundo digital, no llamó ni envió un mensaje para felicitarla.

“Yina no me llamó, estoy triste, pero la perdono”, expresó la mujer frente a sus seguidores.

¿Por qué Yina Calderón no felicitó a su mamá en su cumpleaños?

El gesto de Yina generó comentarios inmediatos entre los seguidores de Merly, quienes manifestaron sorpresa por la distancia entre madre e hija.

Según versiones compartidas en redes sociales, el motivo podría estar relacionado con la actual relación sentimental de Merly, quien mantiene un noviazgo con un hombre más joven, situación que no ha sido bien recibida por la empresaria.

Aunque Yina Calderón no se pronunció públicamente sobre el cumpleaños, su silencio fue interpretado por muchos como una señal de las tensiones familiares que atraviesan.

Merly, por su parte, prefirió no ahondar en los conflictos. En lugar de señalar a Yina, decidió agradecer el apoyo de quienes sí la acompañaron. Además, destacó los mensajes de cariño que recibió por parte de sus seguidores, quienes la felicitaron durante la fecha.

¿Qué mensaje dejó Merly Ome tras confesar desplante de Yina Calderón?

Durante la transmisión en vivo, la mamá de las Calderón reiteró en varias ocasiones que no guarda rencor hacia Yina y que, a pesar de la tristeza, mantiene la esperanza de que pronto todo se solucione.

“Estoy agradecida con quienes me celebraron. Me sentí muy regalada, muy querida. Yina no me felicitó, pero yo la perdono”, repitió ante la audiencia.