Melissa Gate reveló cómo avanza su recuperación tras operación en la nariz, así luce

Melissa Gate reapareció desde una habitación en la que se realizará un nuevo procedimiento para acelerar la recuperación.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
Así avanza la recuperación de Melissa Gate. Foto | Canal RCN.

Melissa Gate, quien hace pocos días sorprendió al anunciar que se realizó un procedimiento estético para modificar el aspecto de su nariz, nuevamente apareció en redes sociales para contarle a sus seguidores cómo avanza su recuperación.

¿Qué procedimiento estético se hizo Melissa Gate recientemente?

A través de su cuenta de Instagram, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se mostró expectante de poder compartir con su comunidad los avances de su rinoplastia.

“Bueno, yo sigo en mi proceso de recuperación en mis postoperatorios, les recuerdo que me operé con uno de los mejores cirujan0s no solo de Bogotá, sino de Latinoamérica”, fueron las palabras de la reconocida creadora de contenido antioqueña.

Según lo comentó, han pasado ocho días desde que se practicó este procedimiento, por lo que comentó que por el momento todo va muy bien, además de contar que el trato ha sido excelente y resaltar el trabajo del profesional que eligió para dar este paso.

¿Cómo avanza la recuperación de Melissa Gate tras someterse a procedimiento estético?

Segundos más tarde, la influencer se dejó ver desde una habitación en la que reveló que se llevaría a cabo unan nuevo proceso con el busca acelerar el proceso de recuperación.

“Estas cámaras son muy importantes, porque son corrientes de oxígeno que te ayudan a mejorar y a estar bien en un tiempo más corto”, comentó, mientras mostraba detalles del lugar que, en sus palabras, está bien equipada.

Así mismo, la finalista de la anterior temporada del reality de convivencia dio a conocer que para ella es indispensable realizar este procedimiento llamado “cámara hiperbárica”, pues en cualquier postoperatorio es fundamental para unos resultados mucho más rápidos.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre su procedimiento estético?

Recientemente, Melissa le reportó a sus seguidores que enfrentó problemas de estreñimiento, esto como resultado de la anestesia que le aplicaron como parte del procedimiento, sin embargo, más tarde dejó ver luego de varios remedios logró superar satisfactoriamente este tema de salud.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto mostró Melissa Gate sobre su recuperación. Foto | Canal RCN.

Por ahora, la paisa sigue presumiendo poco a poco los cambios que alcanzan a notarse en su nariz, dejando ver lo feliz que se encuentra de poder realizarse este cambio.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
Melissa Gate presumió los avances de su recuperación. Foto | Canal RCN.
