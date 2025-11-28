Mateo Varela, ex de La casa de los famosos, cumplió años y así se lo celebró Norma Nivia

Mateo Varela se dio conocer en La casa de los famosos Colombia 2025 en donde se convirtió en uno de los participantes más queridos del reality.

¿Cómo celebró Mateo Varela su cumpleaños?

Mateo Varela compartió en la jornada del 28 de noviembre cómo fue la celebración de su cumpleaños en donde estuvo acompañado de las mujeres más importantes de su vida.

Soy muy afortunado de tener tanta gente linda a mi lado, mis 4 princesas, mis amigos, y muchísimas personas que hacen parte de mi vida.

El influenciador compartió detalles de cómo fue su celebración de cumpleaños en donde le organizaron una fiesta sorpresa su mamá, su hermana y Norma Nivia.

Mateo Varela compartió un carrusel de fotografías en donde dejó ver cómo vivió este momento de su vuelta al sol.

Mateo Varela celebró su cumpleaños en compañía de Norma Nivia. (Foto Canal RCN).

¿Qué sorpresa le dio Norma Nivia a Mateo Varela de cumpleaños?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia se mostró feliz por celebrar esta fecha tan especial junto a las mujeres más importantes de su vida.

Además, aprovechó para agradecer a su comunidad por hacer de esta fecha uno de sus mejores cumpleaños, ya que según él esta fecha nunca la había celebrado de esa forma.

Quiero agradecer enormemente a todos nuestros seguidores porque en verdad TODOS son seres humanos increíbles llenos de amor y cosas lindas por dar, ustedes me han dado demasiado. Los quiero y los respeto.

'Peluche' aseguró que no podría describir todas las sensaciones y emociones que sintió en su vuelta al sol en donde se sintió rodeado de amor.

Ustedes no se alcanzan a imaginar lo feliz que me siento, sé que voy a crecer muchísimo y nunca cambiaré porque voy de la mano de papá Dios y de mi flaca.



El deportista les mostró a sus seguidores que Norma Nivia le dio un regalo sorpresa el cual estuvo completamente cubierto, por lo que no se descarta que en los próximos días les enseñe a sus fanáticos cuál fue el regalo que le dio su amor.