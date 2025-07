La actriz Martha Isabel Bolaños a quien vimos en los últimos años en MasterChef Celebrity y La casa de los famosos Colombia, recientemente abrió su corazón en la sección "En la vida de" de Buen día, Colombia.

Martha Isabel Bolaños habló en el matutino del Canal RCN sobre su historia de vida, su llegada al mundo de la actuación y su recordado papel de la 'Pupuchurra'.

La actriz asegura que su vida cambió tras este personaje tanto a nivel personal, profesioanl y económicamente, ya que pudo empezar a cumplir algunos deseos y caprichos personales.

Algo en lo que invirtió el dinero que ganó en esta producción fue en un procedimiento físico, este fue una operación en sus orejas llamada otoplastia.

La actriz reveló que nunca le habían gustado sus orejas porque sentía que eran grandes y paradas, por lo que al tener el dinero suficiente decidió pasar por el quirófano.

Además, aseguró que con lo que ganó en Betty, la fea empezó a comprarse cosas para ella como ropa y también empezó a viajar a lugares que siempre quiso.

Ya no tenía solo un pantalón. Ya pude comprar más ropita. Me operé las orejas porque tenía las orejas paraditas. No me gustaban. Eh, sí, me me me cuadré, empecé a viajar