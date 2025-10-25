Marlon Solórzano preocupa a sus seguidores con foto desde el hospital: “darle prioridad a la salud”

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 660 mil seguidores, el reconocido y polémico deportista y creador de contenido digital colombiano Marlon Solórzano reveló lo que sería un mal momento de salud por el que estaría pasando.

¿Por qué Marlon Solórzano preocupó a sus seguidores?

La historia de Marlon es una foto tipo selfie en la que se muestra con una bata azul de paciente médico y un gorro del mismo color para cubrir su cabello.

Aunque Marlon no explicó si se trataban de exámenes de rutina o si está sufriendo alguna afección, sí comentó en el texto de la historia que quería para sus actividades diarias para darle prioridad a su salud. Además, recordó a quienes, según él, le han deseado el mal.

“Aunque muchos me desean el mal, Dios me ama y sabe que tengo un corazón bueno [emoji de corazón]” escribió el famoso colombiano.

Marlon Solórzano fue condecorado en el Congreso de la República. Foto | Canal RCN.

Se debe decir que Marlon aparece con una sonrisa en su rostro, por lo que esto les da algo de tranquilidad a sus seguidores acerca de que no tiene nada grave.

Adicionalmente, Solórzano ubicó un ‘sticker de reacción’ con el emoji de una manito rezando seguramente para facilitar que sus fans le envíen bendiciones. Además, no ha dado más actualizaciones sobre su estado de salud en las redes.

¿Por qué es famoso Marlon Solórzano?

El deportista Marlon Solórzano no solo es famoso por su actividad en redes sociales y su gran estado físico, sino también por su participación en varios realities colombianos que lo han retado tanto física como mentalmente.

El más reciente en el que participó fue este año en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y allí destacó por su relación con la influencer Karina García la cual no duró mucho por la prematura salida de Marlon y la conquista de Karina por parte de Altafulla.

No obstante, se debe decir que el amor sí le llegó a Solórzano gracias a otra participante del programa: Yana Karpova, quien a inicios del reality era la novia del cantante urbano Cris Valencia.

Otra de las polémicas en las que se involucró Marlon fue justamente por su regreso a la casa cuando le llevó un peluche significativo a Altafulla, insinuando que le había ‘gusaneado’ a la novia.