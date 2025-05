A diferencia de lo que muchos pensaron que iba a suceder con Mariana Zapata tras la eliminación de Karina García de La casa de los famosos Colombia, la influencer habló de su examiga y se mantuvo en la postura de defenderla.

Resulta que entre Mariana y Karina hubo una amistad de varios años que llegó a su fin. Antes de La casa de los famosos 2025, se destapó todo un alboroto en el que la premisa era que Mariana le habría quitado un romance a Karina. A partir de ello, la información hizo eco en redes sociales.

Cada influenciadora dio su versión. Se creía que Mariana no soportaba a Karina, pero eso no es verdad porque le defendió.

Mientras Karina estuvo en La casa de los famosos Colombia, Mariana no la tachó; al contrario, simpatizó con su examiga por los tratos que estaba recibiendo de varios en el reality del Canal RCN.

Lo anterior provocó que muchos tacharan a Mariana, puesto que no justificaron que se pusiera del lado de Karina cuando hubo traiciones y otros temas de por medio. Pues bien, resulta que la ex amiga de García se mantuvo en su argumento y aseguró que no se arrepiente de haberla defendido.

Mariana Zapata, quien fue aspirante a La casa de los famosos Colombia, respondió a aquellos que la tachan por haber actuado bondadosamente con su examiga.

"Si el día de mañana a mí me van a 'funar' (molestar) porque defendí a Karina, porque no estoy de acuerdo y porque no me voy a prestar para tirarle más 0dio del que ya le han tirado, entonces 'funenme' porque no voy a hacer eso, en mi corazón no está eso y yo, Mariana Zapata, no funciono de esa manera", expresó la examiga de Karina García.