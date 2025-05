Karina García se convirtió en la más nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia. La influencer paisa quedó fuera del Top 9 del reality del Canal RCN después de que el público decidió sacarla a través de una votación negativa.

La salida de Karina García de La casa de los famosos 2025 ha sido de las más comentadas en redes sociales. La modelo fue de las participantes que más despertó reacciones, como las de por ejemplo su examiga Mariana Zapata.

Son varios lo rumores de por qué Mariana y Karina dejaron de ser amigas. En una reciente transmisión en vivo, Zapata rompió el silencio sobre el vínculo amistoso que tuvo con García y se le salieron las lágrimas al recordar lo que vivieron juntas.

Mariana Zapata recordó que tuvo una amistad de más cuatro años con Karina García, pero no se trató de cualquier vínculo porque se consideraban hermanas.

"Fueron muchísimos años de amistad... Es que me da mucho sentimiento por varias cosas que les voy a contar, o sea, de verdad que estos días para mí no han sido fáciles, yo me he guardado demasiadas cosas durante todo este tiempo, que les quiero contar y abrir mi corazón. La gente piensa que Karina y yo terminamos nuestra amistad por un hombre y eso no fue así", reveló Mariana Zapata en medio del llanto controlado.