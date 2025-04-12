Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Pajón reveló nuevas imágenes de su hijo Theo en redes sociales

Mariana Pajón enternece las redes al mostrar pequeños momentos con su hijo Théo y compartir cómo esta etapa transformó su vida.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Mariana Pajón comparte cómo vive la maternidad lejos de las pistas.
Mariana Pajón comparte cómo vive la maternidad lejos de las pistas. Foto AFP/Jeff PACHOUD/Freepik

La llegada de Théo, el primer hijo de la campeona del BMX, continúa generando ternura en redes sociales, Mariana Pajón compartió un video en el que se ven los pies del bebé, acompañados de una canción de cuna que refleja la tranquilidad del hogar que ahora conforma junto a su esposo, Vincent Pelluard.

Y aunque han sido muy prudentes a la hora de exponer al bebé, varios momentos familiares se han filtrado a través de sus perfiles en redes sociales.

¿Cómo ha vivido Mariana Pajón esta experiencia de la maternidad?

La bicicrosista ha expresado que esta etapa representa un renacer personal, a través de sus redes sociales, ha dejado ver que su corazón está “estre­nándose”, como ella misma describe, pues la llegada de su hijo despertó emociones nuevas e indescriptibles.

 

Aunque no ha dado detalles sobre cómo luce después del parto, sí ha compartido mensajes cargados de gratitud y amor por este nuevo capítulo.

Para la medallista olímpica, adaptarse a su rol de mamá ha sido tan retador como emocionante, y tener a Théo en brazos y sentir su presencia le ha recordado que la vida también le ofrece podios emocionales lejos de la pista y la bicicleta.

¿Cómo vivió Mariana Pajón su embarazo y el nacimiento de Théo?

Mariana y Vincent optaron por llevar su proceso en privacidad durante varios meses, sin embargo, cuando decidieron compartir la noticia, lo hicieron con la misma energía y sinceridad que los caracteriza como pareja.

Mariana Pajón celebra en el podio la victoria en la prueba femenina de ciclismo BMX.
Mariana Pajón reveló el nombre de su hijo, Theo a través de redes sociales. Foto | Jeff Pachoud - Freepik.

El nacimiento de Théo fue el 28 de noviembre de 2025, y llegó acompañado de excelentes noticias, pesó 3.8 kilos y midió 51 centímetros, lo que confirmó que el llegó en óptimas condiciones, y su llegada ha sido celebrada tanto por la familia como por miles de seguidores que han acompañado la trayectoria de la deportista durante años.

¿Volverá Mariana Pajón a las pistas?

Aunque por ahora está concentrada en su nueva faceta como mamá, la deportista ha dejado claro que su amor por el BMX sigue intacto, pues para ella, la maternidad y el deporte son experiencias incomparables, cada una con su propia magia.

Mariana compartió un tierno video mostrando los pies de Théo, acompañado de una canción de cuna.
Mariana compartió un tierno video mostrando los pies de Théo, acompañado de una canción de cuna. (Foto AFP: Gaston De Cardenas)

Ha asegurado que cuando considere que es el momento adecuado, regresará a la competencia con la misma pasión que la ha llevado a escribir su nombre en la historia del deporte colombiano.

