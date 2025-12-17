Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Pajón celebró su aniversario en redes mostrando su nueva vida en familia

Mariana Pajón conmovió a sus seguidores al compartir imágenes de su aniversario con Vincent Pelluard y su hijo.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Mariana Pajón celebra tras ganar la medalla de oro en la Final de Ciclismo BMX Femenino durante los XIX Juegos Bolivarianos.
Mariana Pajón reveló el rostro de su hijo. Foto | Raul ARBOLEDA.

Mariana Pajón volvió a emocionar a sus seguidores al compartir un momento profundamente personal que refleja una etapa de plenitud en su vida.

A través de sus historias de Instagram, la campeona olímpica publicó una serie de fotografías íntimas que resumen la celebración de su aniversario junto a su esposo, Vincent Pelluard, dejando ver no solo el amor que los une, sino también la alegría de haberse convertido en la familia que durante años soñaron construir.

El mensaje que acompañó la publicación fue breve, pero contundente, Mariana optó por mostrar la belleza de lo simple, un detalle que conectó de inmediato con miles de personas.

¿Cómo ha evolucionado la historia de amor entre Mariana Pajón y Vincent Pelluard?

La relación entre Mariana y Vincent ha sido una construcción paciente, marcada por el respeto mutuo, el apoyo constante y una profunda admiración profesional.

Ambos comparten no solo una vida en pareja, sino también una pasión por el deporte de alto rendimiento, lo que los ha llevado a entender los sacrificios, las ausencias y las exigencias que implica competir al más alto nivel.

A lo largo de estos ocho años, la pareja ha atravesado diferentes etapas, desde el crecimiento personal hasta los retos propios de consolidar un proyecto de vida en común. Hoy, ese camino se ve reflejado en una relación sólida que se fortalece con la llegada de su hijo, quien se ha convertido en el centro de su universo.

¿Qué simboliza esta celebración en una etapa tan especial de su vida?

Este aniversario no es uno más. Llega en un momento clave para Mariana Pajón, quien atraviesa la maternidad con serenidad y gratitud, sin perder de vista sus sueños profesionales. La celebración representa la unión de varias facetas de su vida: la mujer, la esposa, la madre y la atleta.

Mariana Pajón enternece las redes sociales.
Mariana Pajón enternece las redes sociales al mostrar su rutina de ejercicio junto a Theo. (Foto de Mariana Pajón - Carl De Souza/AFP) (Foto del bebé Freepik)

El gesto de compartir este momento también refleja una nueva sensibilidad en la forma en que Mariana se relaciona con su público, ya no solo es la campeona que inspira desde las pistas, sino una mujer que muestra su lado más humano, recordando que detrás de los triunfos hay historias de amor, paciencia y crecimiento compartido.

¿Por qué el mensaje de Mariana Pajón conmovió tanto a sus seguidores?

La reacción del público fue inmediata. Miles de mensajes celebraron no solo el aniversario, sino la forma genuina en la que Mariana decidió contarlo, en un entorno digital donde muchas veces predominan las apariencias, su publicación destacó por la autenticidad y la calidez emocional.

Mariana Pajón se convirtió en madre este año.
Mariana Pajón se convirtió en madre de Theo el 28 de noviembre de 2025. (Foto Mariana Pajón - Raúl Arboleda/AFP) (Foto del bebé Freepik)

Además, el mensaje transmite esperanza, habla de procesos largos, de sueños que se cumplen con el tiempo y de la importancia de construir en equipo. Para muchos, la historia de Mariana y Vincent es un recordatorio de que el amor también se entrena: con compromiso, respeto y constancia.

