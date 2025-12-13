Marcela Reyes comparte fotos antes de ser famosa y sorprende con los cambios que ha tenido

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 3 millones 100 mil seguidores, la reconocida y polémica creadora de contenido digital y Dj de guaracha paisa Marcela Reyes reveló unas fotos de su pasado que dejaron impactados a los internautas por los cambios físicos que ha tenido y que demostrarían las intervenciones estéticas a las que se ha sometido.

¿Cómo se veía Marcela Reyes antes de ser famosa?

La primera postal es de sus 15 años y desde ese momento vemos que tenía una figura muy esbelta, ya que la luce con un conjunto de color fucsia compuesto de un top y una falda y que deja ver que su abdomen siempre ha sido plano. Además, su cabello negro y lacio parece venir desde ese entonces.

Lo que sí le ha cambiado bastante es su rostro, especialmente en la nariz y los labios y es lo que más dejó impresionados a sus fans. No obstante, demostró que siempre ha sido una mujer muy bella. Además, en el texto de su historia, Marcela expresó que desde esa época, a sus 15 años, ya tenía muchas ganas de ser exitosa y cambiar su historia.

Otra foto que publicó Reyes fue tomada dos años después, a sus 17, y se enfoca aún más en su rostro y lo mucho que ha cambiado. Además, revela las joyas que usaba en ese tiempo y que no tenía mucho maquillaje puesto.

En el texto de esta nueva historia ya no hace tanto énfasis en sus ganas de salir adelante, sino más bien en lo que siente ahora al verse, pues dice que recordar estas postales le genera gracias.

¿Cómo ha sido la vida de Marcela Reyes?

Marcela Reyes es DJ, productora musical e influencer reconocida por su trabajo en el género de la guaracha y la música electrónica tropical. Antes de dedicarse profesionalmente a ser DJ, trabajó desde temprana edad en distintos oficios para sostenerse y abrirse paso en la industria. Con el tiempo, se consolidó como una de las mujeres pioneras del DJing en Colombia, especialmente en guaracha, un campo tradicionalmente dominado por hombres, y ha trabajado en escenarios nacionales e internacionales.

A lo largo de su trayectoria ha lanzado y participado en proyectos musicales y colaboraciones, destacándose temas como “Sentimiento” junto a Paola Jara y otros lanzamientos como Se pega con Randy Nota Loca, No te vayas y Pico y chao, que la han posicionado en listas y emisoras, especialmente en Colombia. Ha sido reconocida con premios en la escena digital y musical, incluyendo distinciones como Mejor DJ en Instafest. Además de su carrera musical, Marcela ha desarrollado proyectos empresariales.

En su vida personal, ha sido madre de su hijo Valentino (fruto de su relación con DJ Exotic) y ha estado vinculada a figuras del entretenimiento como el cantante B King con quien tuvo una relación de varios años. Su trayectoria también ha estado marcada por altibajos personales y controversias mediáticas.