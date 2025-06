¿Marcela Reyes aceptó que va de visita a la cárcel?

La DJ y empresaria Marcela Reyesse sumó a la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, razón por la que en una de las interrogantes le escribieron sobre el hecho de que, aparentemente, visita los días domingos una cárcel.

Marcela Reyes eligió responder el comentario relacionado con el centro penitenciario. Según lo que se interpreta, un internauta le escribió que "los domingos va de visita a la cárcel, cuál show privado".

Lo anterior porque tiempo atrás se viralizó una foto de, al parecer, ella intentando entrar a la cárcel, pues se dice que su compañero sentimental se encontraría tras las rejas.

En vista de lo anteriormente compartido, Marcela Reyes rompió el silencio y dio sus declaraciones frente al tema.

Lo primero que dijo la DJ fue que si dado el caso fuese cierto que ella va de visita a la cárcel, a nadie le tendría que afectar.

A renglón seguido, puntualizó que nadie le ha regalado los carros con los que cuenta y mucho menos la casa en la que vive, entre otros lujos. Sin embargo, hubo más.

Para Marcela, cuando una mujer es trabajadora, autosuficiente y que nadie le da nada, no le afecta el qué dirán. Después de esto, no aceptó, pero tampoco negó las posibles visitas a la cárcel.

"Uno está donde uno se sienta bien, donde uno esté enamorado y así soy yo. Donde yo me sienta bien, donde me den amor, donde me den respeto, siempre voy a estar ahí. Entonces, no crean que esto a mí me molesta; es más, ustedes vieron una foto mía que se viralizó, si me hubiera molestado, yo hubiera entrado con una peluca, pero yo no me tengo que andar escondiendo de absolutamente nadie", concluyó Marcela Reyes.