Manuela Gómez sorprendió tras revelar que no busca el amor de un hombre: "me han ocasionado daño"
Manuela Gómez llamó la atención al explicar que, por ahora, su prioridad se enfoca en su hija y su bienestar personal.
Manuela Gómez continúa posicionandose en el centro de la conversación digital. Esta vez, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia llamó la atención tras compartir su visión actual del amor y las relaciones.
¿Qué ha dicho Manuela Gómez sobre Juan Pablo Restrepo, su expareja?
En medio de una conversación en 'Tamo en vivo', Manuela Gómez se refirió a Juan Pablo Restrepo, su expareja y padre de su hija.
Allí llamó la atención al explicar que, aunque él le pidió matrimonio en La casa de los famosos Colombia, no tienen una relación formal y que su vínculo está enfocado en la crianza de su hija.
La empresaria indicó que lo ve como el padre de su hija y que su prioridad es que exista un ambiente tranquilo para Samanta, su bebé. Además, reveló que evita conflictos que puedan afectar a su hija, por lo que procura mantener una comunicación formal.
¿Manuela Gómez volverá con Juan Pablo Restrepo, su expareja?
Durante la charla, también surgió la posibilidad de una reconciliación entre ambos. Frente a esto, Gómez negó un regreso como pareja y dejó ver que su postura actual está lejos de retomar la relación en términos sentimentales.
Aunque reconoció que Juan Pablo Restrepo ha tenido algunos gestos de cariño con ella, Manuela Gómez explicó que su forma de ver las relaciones ya cambió. Según dijo, hay personas que prometen cambios, pero con el tiempo muchas cosas terminan siendo iguales.
¿Por qué Manuela Gómez no busca un hombre?
Uno de los temas que más llamó la atención fue su forma de ver las relaciones. Manuela Gómez dijo que hoy no está buscando el amor de un hombre, porque se siente bien con la vida que tiene.
Explicó que su felicidad gira alrededor de su hija y de la tranquilidad que ha construido por sí sola. Según contó, aprendió a estar sola y a disfrutarlo, sin sentir que necesita una pareja.
También aseguró que lo que vivió en el pasado influyó en esa decisión, por lo que ahora prefiere cuidar su bienestar. Para ella, cuando una persona se siente en paz, tener a alguien más deja de ser una prioridad.
"Yo estoy llenita con el amor de mi hija y yo no quiero el amor de un hombre porque me han ocasionado mucho daño", destacó.
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