Manuela Gómez destapa verdad sobre su relación con Sara Uribe, ¿qué dijo?

Una de las preguntas que más se hacen los internautas en redes sociales, tiene que ver con la relación entre Sara Uribe y Manuela Gómez, dos de las participantes confirmadas para La casa de los famosos Colombia 2026, pues a muchos, les causa curiosidad saber si lo que muestran en redes sociales es real.

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre su relación con Sara Uribe?

A raíz de este tema que tanto interés ha causado, recientemente Manuela decidió poner fin a las especulaciones y reveló cómo es su relación con Sara, dejando claro de una vez por todas que, entre las dos hay de por medio una gran amistad, además de referirse a su participación en La casa de los famosos Colombia.

"Recuerden mis amores que estamos en un reality show y todo se vale, Sara y yo siempre hemos sido grandes amigas, hemos compartido momentos inolvidables que no están en las redes sociales, porque siempre nos enfocamos fue en disfrutar de los momentos", dijo Gómez por medio de sus historias en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la empresaria, Sara ha sido un apoyo en muchas situaciones de su vida, por lo que argumentó que también espera haberlo sido para ella.

Esto dijo Manuela Gómez sobre su relación con Sara Uribe. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Sara Uribe se mantuvo distante de Manuela Gómez?

No obstante, Gómez recordó la época en la que siempre invitaba a Uribe a todas sus reuniones y encuentros familiares, pero ella nunca asistía, dejando ver que, lejos de un desplante se trababa de un tema que más tarde pudo comprender.

"Cuando nació Samantha la entendí muchísimo porque cuando le llegan los hijos a nuestra vida, el mundo entero desaparece, para nosotros lo más importante son nuestros hijos, entonces no era que no quería, era que ella estaba en su mundo", declaró la habitante confirmada para el reality de convivencia.

Manuela Gómez habla de su amistad con Sara Uribe. Foto | Canal RCN.

Dicho esto y previo a su ingreso a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, queda claro que en esta experiencia que están a punto de empezar juntas, muy seguramente veremos a estas dos mujeres aliadas y dispuestas a todo por ganarse el corazón del público.