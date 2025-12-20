Maluma desea feliz cumpleaños a su hermana con tierna postal juntos y su hija París también celebra

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 64 millones de seguidores, el famoso y guapo cantante paisa de música urbana conocido como Maluma reveló una tierna foto con su hermana, Manuela Londoño, quien estaba cumpliendo 37 años este viernes 19 de diciembre.

¿Cómo es la foto de Maluma con su hermana Manuela?

Se trata de una selfie fraternal de los dos en la que Manuela, quien luce un saco tejido de color beige, le está dando un besito al artista urbano en su mejilla, quien usa una camisa negra estampada muy a su estilo, mientras se abrazan y él sonríe y conquista con esa mirada que tanto les encanta a sus fans.

Además, en la foto el cantante también revela el reloj dorado de su colección. En el texto de la historia, además de etiquetar a su familia cumpleañera, Maluma no duda en expresar lo que siente por su hermana.

“Felicidades, hermana favorita de la colección [emoji de carita riéndose a carcajadas] @m_londo. Te amo mucho [emoji de corazón] Feliz cumple” escribió el famoso colombiano.

Por supuesto sus seguidores no dudaron en felicitarlo, en los comentarios de la historia, y mostrarle su admiración por la linda relación con su hermana.

Maluma recibió varios elogios por demostrar que la fama no deja atrás sus raíces. (Foto: Tommaso Boddi / Getty Images via AFP)

¿Cómo felicitó París, hija de Maluma, a su tía Manuela?

La anterior no es la única historia que encontramos en redes sobre el cumpleaños de la hermana de Maluma, sino que también Susana, prometida del cantante y madre de su hija París de casi dos años, reveló en sus redes que las dos, junto con la pequeña, llegaron al lugar de la celebración.

La pareja de Maluma publicó un tierno video de la niña, quien lucía unos tiernos moñitos en su cabello y un saquito abrigador de color blanco, encantada con los globos de la fiesta justamente jugando con su tía. Además, en el clip podemos ver que a la niña también le gusta llevar a ella misma de la mano el collar de su mascota.

En el texto de la historia, Susana explicó la razón de la celebración y reveló, entonces lo mucho que París disfruta con su familia paterna.

“Feliz cumpleaños, tía Manu!!! [emojis de corazones azules]” escribió la arquitecta.