Luisa Fernanda W sorprende con confesión previo a Fin de Año: "No es rendirte"

Luisa Fernanda W se sinceró sobre situación personal que vivió hace un tiempo y la hizo hacer un 'stop' en su vida.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Luisa Fernanda W
Luisa Fernanda W se sinceró sobre situación personal por la que pasó. (Foto del Canal RCN)

Luisa Fernanda W goza de gran reconocimiento en redes sociales por lo que sus contenido pocas veces pasa por desapercibido y esto quedó demostrado recientemente cuando la influenciadora se sinceró.

¿Cuál fue la confesión que hizo Luisa Fernanda W sobre su vida personal?

Luisa Fernanda W decidió romper el silencio previo a Año Nuevo sobre una situación que vivió hace un tiempo a nivel personal y que la hizo reflexionar y analizar varias cosas a su alrededor.

La creadora de contenido aseguró que empezó a sentirse mal y no entendía la razón, fue allí donde empezó a analizarse hasta que logró darse cuenta que era un tema emocional.

Hace unos días me sentía súper cansada, pero no entendía qué, ese típico cansancio que no se ve. Era cansancio emocional.

La influenciadora antioqueña aseguró que aunque para todas las personas a su alrededor ella se veía bien, no era así y sentía que cada vez era más grande el sentimiento que algo le estaba pasando internamente.

Yo entré en un momento en donde decía que tenía que estar bien para todo el mundo, tengo que responder, sostener, y seguir así por dentro me sienta agotada.

Luisa Fernanda W sobre su look
Luisa Fernanda W se sinceró sobre situación que vivió. (AFP: Jason Koerner)

¿Cómo logró salir de ese problema emocional Luisa Fernanda W?

Luisa Fernanda W les aseguró a sus seguidores que ella tuvo que hacer un alto en el camino y priorizarse para que no le volviese a pasar lo mismo.

Nadie lo nota porque sigues cumpliendo, sonriendo y funcionando, estar cansado emocionalmente, no nos hace débiles, nos hace humanos.

La influenciadora aseguró que tras analizar todo lo que estaba sintiendo en silencio, decidió tomar acción y empezar a hacer cambios en su vida y darse un descanso.

Luisa W aprovechó su confesión para decirles a sus seguidores que no estaba mal sentirse mal y tampoco era correcto esperar a tocar fondo para hacer algo o tomar acción.

No necesitamos tocar fondo para parar. Pedirle un espacio a las personas también es autocuidado. Hasta que un día dije necesito hacer una pausa para funcionar como quiero.


La antioqueña dejó claro que así como ella se dio cuenta de su situación personal y emocional para actuar de manera preventiva, quería que sus seguidores lo hicieran y no creyeran que tener ese tipo de sentimientos estaba mal.

