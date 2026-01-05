Luis Alberto Posada se mostró conmovido con pequeño fan de su música

El reconocido cantante de música popular Luis Alberto Posada conmovió a sus cientos de seguidores al compartir un emotivo momento en el que expresó su felicidad por ver cómo nuevas generaciones escuchan sus canciones y siente por él gran admiración.

¿Cómo fue el conmovedor encuentro de Luis Alberto Posada con un pequeño fan?

Luis Alberto Posada generó todo tipo de reacciones en redes sociales tras compartir un conmovedor momento junto a un pequeño fan que no pudo evitar sentirse emocionado por ver al artista en una tienda de su pueblo.

Luis Alberto Posada vivió un conmovedor momento junto a un niño que admira su música. (Foto Canal RCN).

El icónico cantante popular compartió el momento por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores. Allí enseñó el momento exacto en el que su pequeño fan se acercó a donde se encontraba para pedirle una fotografía en donde posa abrazándolo con una gran sonrisa.

Así mismo, Posada expresó lo feliz que se sentía al ver que niños pequeños se interesaban por las canciones que compuso años atrás. “Me llena tanto el corazón saber que mi música les llega a estos angelitos”, mencionó.

No es casualidad que los menores se sientan atraídos por artistas como Luis Alberto Posada, pues al crecer en núcleos familiares donde este tipo de música suena a diario, terminan admirándolos con mucho cariño.

¿Cómo fueron los inicios de Luis Alberto Posada en la música?

Hace pocos días Luis Alberto Posada compartió con sus fanáticos en redes sociales una emotiva anécdota sobre sus inicios en la industria musical. El ícono de la música popular expresó que no todo fue “color de rosa”, pues recibió el rechazo de varios que hoy son sus colegas.

Entre lágrimas, Luis Alberto Posada confesó la etapa más difícil que vivió como artista. (Foto Canal RCN).

Con la voz entrecortada y lágrimas en sus ojos Posada manifestó que fue menospreciado en más de una ocasión por artistas que hoy comparten tarima junto a él en diversos eventos musicales.

"No saben cuánto me hacían llorar. Me despreciaban tan de frente que, usted con un sueño, usted con querer cantar y que le tiren la puerta en la cara es muy difícil", expresó con la voz entrecortada.

Sin embargo, pese a este difícil comienzo, Luis Alberto Posada es reconocido en la actualidad como un referente de la música popular colombiana.