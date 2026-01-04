Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lorena Altamirano confiesa cómo se siente a días de iniciar La casa de los famosos Colombia

Lorena Altamirano, participante confirmada de La casa de los famosos Colombia, expresó su emoción por el inicio del reality.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Lorena Altamirano revela cómo se siente antes de entrar a La casa de los famosos Colombia
Lorena Altamirano revela cómo se siente antes de entrar a La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Lorena Altamirano, participante elegida por el público para La casa de los famosos Colombia tercera temporada, se mostró emocionada por el estreno del reality. La actriz compartió una imagen que llamó la atención en redes sociales a pocos días de ingresar a esta emocionante experiencia que dará inicio el próximo lunes 12 de enero.

¿Cómo se siente Lorena Altamirano a días de ingresar a La casa de los famosos Colombia?

La actriz caleña Lorena Altamirano se encuentra lista para vivir una de las experiencias más retadoras en su carrera.

Así se prepara Lorena Altamirano para su ingreso a La casa de los famosos Colombia
Así se prepara Lorena Altamirano para su ingreso a La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Conocida además por ser la prometida del actor Fernando ‘El flaco’ Solórzano, quien participó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, la talentosa mujer promete ser una de las participantes más destacadas de esta nueva entrega de la novela de la vida real que dará inicio el próximo lunes 12 de enero por la pantalla chica y la app del Canal RCN.

En las últimas horas, la actriz compartió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, una fotografía en la que enseñó la preparación de sus maletas para La casa de los famosos Colombia.

Lorena Altamirano habla antes de iniciar La casa de los famosos
Lorena Altamirano habla antes de iniciar La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Altamirano expresó que se sentía muy emocionada por vivir esta emocionante experiencia que reúne a las familias colombianas en la sala de su casa para ver cada una de las situaciones que enfrentan los participantes en esta realidad alterna.

“Amores, cada día más cerca de empezar esta experiencia. Tengo una mezcla de emociones”, comentó la actriz.

De esta manera, Lorena Altamirano se prepara para ingresar a La casa de los famosos Colombia, donde vivirá esta nueva experiencia que promete poner a prueba sus emociones y mostrar una faceta diferente de la actriz ante los televidentes.

¿Qué participantes estarán en La casa de los famosos Colombia 2026?

Son 19 los participantes confirmados hasta el momento para ingresar a La casa de los famosos Colombia que abrirá sus puertas el próximo lunes 12 de enero del 2026, entre los que se encuentras aquellos elegidos por el público y quienes fueron invitados directamente por El Jefe.

Estos son: Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Beba de la Cruz, Jay Torres, Juan Palau y Juanda Caribe.

