Lina Tejeiro respondió a criticas por cortarse el pelo

La actriz Lina Tejeiro respondió a millones de fanáticos en redes sociales tras críticas por su nuevo corte de pelo.

A través de sus respectivas cuentas en varias redes sociales, donde suma millones de seguidores, compartió un video en el que decidió contestar a quienes la han juzgado por su decisión de lucir su pelo corto.

Con el humor que la caracteriza, la llanera decidió tomar un audio viral de las plataformas de una mujer que le responde a los hombres que la critican por tener el pelo corto.

"Es lo mismo", agregó Lina Tejeiro tras su declaración tras curiosa analogía.

Luego de su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde sus fanáticos se mostraron de acuerdo con ella y destacaron lo mucho que las hizo reír con su ocurrencia y su reacción ante los comentarios malintencionados sobre su nueva imagen.

La actriz activó la herramienta de preguntas en sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma más de 10 millones de seguidores, y allí la interrogaron al respecto.

Ella detalló que lo hizo por dos razones específicamente, una porque su pelo estaba bastante maltratado y dos porque le gusta como se ve con el pelo corto.

"El año pasado fue de muchísimo trabajo y mi cabello recibió todo eso. Todos los días me hacían peinados diferentes, me ponían laca, secador, pinza, de todo y me decoloraba el pelo cada dos meses, entonces se me maltrató horrible y soy delas que pienso que es mejor cortar que tratar de recuperarlo", confesó.